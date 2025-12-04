苏林总书记：遵循“五稳”方针行动，在新形势下建设军队

12月4日上午，2020-2025年任期中央军委在河内召开第十五次会议，评估2025年军事国防工作任务领导结果及2026年工作方向。



越共中央总书记、中央军委书记苏林主持会议。中央政治局委员、中央军委常务委员、政府总理范明政与会。



苏林在发表总结讲话时强调，2025年，在党、国家的领导和指导下，其中在中央军委和国防部的直接带领下，全军胜利完成了军事国防任务，并将军队党组织建设得廉洁、强大。全军政治决心坚定，努力奋斗，出色完成了各项任务，其中多项任务完成得尤为出色。



苏林强调，2026年是具有非常重要意义的一年——是全党、全民、全军贯彻落实党的第十四次全国代表大会决议的第一年，工作任务繁重，旨在落实各项重要决策；同时将举行第十六届国会代表及2026-2031年任期各级人民议会代表选举。2026年也是落实建设现代化军队及现代化全民国防主张的第一年。2026年军事国防及军队党组织建设的方向任务已将军队第十二次党代会决议的各项主张具体化，其中确定2026年的主题为：“决心研究、生产先进、现代化的武器装备”，体现了中央军委将决议立即付诸实施的坚决精神。



苏林要求中央军委、国防部继续履行好为党、国家提供军事国防战略参谋的职能，并在国防事业中发挥核心作用。其中，需提升战略研究预测能力，及时为党、国家提供妥善应对策略以成功处理各种情况，绝对避免陷入被动、措手不及；继续研究、参谋颁布关于军事国防的各项决议、指示、结论、法律、法令、提案、项目；研究、提出建设强大、现代化的全民国防的内涵、主张及解决方案；继续更好地落实国防部与各部门、部委、行业和地方在建设全民国防中的协调机制；加强宣传动员人民工作，以在国防安全、保卫祖国事业中发挥全民团结的整体力量。

中央军委、国防部领导、指导做好军队中的党的思想工作，重点是做好政治教育工作，为官兵构建稳固的政治、精神基础，确保在任何情况下，军队都绝对忠诚于祖国、党、国家和人民，时刻准备战斗，牢固捍卫独立、主权、统一和领土完整；在防灾、抗灾、救灾、搜救、救援中冲锋在前，为弘扬新时期“胡伯伯部队”文化价值做出贡献。



苏林强调，要继续建设“精、简、强”、现代化的军队；提高训练质量，保持战备状态；为各项任务提供更好的后勤、技术保障；研究补充、完善并推动实施“新形势下建设现代化越南人民军队指标体系”，确保机制配套、路线清晰、步伐稳健；大力推进科技发展、改革创新和数字化转型取得突破。



苏林明确指出，要继续扩大、提升国际融入与国防外交水平，其中需特别注重建立与各伙伴，尤其是各大国关系中的战略平衡格局；维护和平、稳定的环境以发展国家，未雨绸缪，预防一切战争、冲突风险。军队需积极、负责任地参与联合国维和行动，以及人道主义援助、搜救、救灾和战后重建等工作。



为使全军坚定迈入民族新的发展纪元，苏林要求在各行动中遵循“五稳”方针，即“政治稳、纪律稳、科技稳、军事艺术稳、官兵生活稳”，希望每位干部、战士牢记这一口号，将“五稳”转化为日常行动、训练标准和新形势下军队建设成果的衡量尺度。（完）

