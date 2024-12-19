苏林总书记：越南人民军队——民族之骄傲

值此越南人民军建军80周年（1944年12月22日~2024年12月22日）暨全民国防日35周年（1989年12月22日~ 2024年12月22日））之际，越南通讯社谨向读者介绍苏林总书记的文章：《越南人民军队——民族之骄傲》。

越南人民军——民族之骄傲

苏林

越南共产党中央委员会总书记、中央军委书记

一、越南人民军来自人民，为人民而战斗。经过80年的建设、战斗、胜利和成长，在党和胡志明主席的领导、教育和训练下，从一支装备简陋的小部队发展成为一支强大军队，与人民一道创造光荣的胜利、显赫的战功，成为越南民族决战决胜精神的象征，是越南党、国家、人民和世界上爱好和平的朋友们的骄傲。

1944年12月22日，贯彻落实胡志明主席的指示，在高平省原平州黄花探和陈兴道两地之间的森林里，共有34名“农民”战士，由武元甲同志领导的越南解放军宣传队，越南人民军队的前身，正式成立。越南解放军宣传队诞生后，在人民群众的支持、帮助和保护下，取得了派克（越南语：Phai Khắt）和那颜（越南语：Nà Ngần）的胜利，开启了越南人民军队“百战百胜”的传统历史。在党和胡伯伯的领导下，越南解放军宣传队与救国军、游击队一起发展成为越南解放军，并与全国人民一起进行了总起义，成功进行了1945年八月革命，将政权夺回人民手中，建立了越南民主共和国——东南亚第一个人民民主国家，开启了民族历史的新时代，独立自由的时代。

在抗击法国殖民侵略战争中，我军各方面迅速成长；凭借决战决胜的意志和“为祖国不惜牺牲”的精神，我军与全国人民一起进行长期抗战，使敌人的“速战速决”战略、 “平定”阴谋和“反击”策略流产，并取得辉煌胜利。以“煊赫五洲、震动全球”的历史性奠边府大捷为巅峰的冬春战略攻势（1953-1954）迫使法国政府签署了《日内瓦协议》，恢复了印度支那的和平，并撤回军队，彻底解放了北方，成为世界民族解放运动的骄傲和光辉榜样：第一次一个殖民地国家，一支年轻的军队战胜了殖民帝国配备现代武器的职业军队。

在抗美救国战争中，越南面对的是一个强大的帝国，拥有世界上最强的经济和军事实力，一支拥有强大官兵的职业远征军。但是，在党和胡志明主席的英明领导下，我军发扬革命性和英雄传统，本着勇敢、智慧、创新的精神，凭借决战决胜的意志，实现胡伯伯的教导：“打得美军溃逃 打得伪军倒下”，我军克服一切困难、艰辛、牺牲，“敢打、决打、会打、能胜”，同全国人民粉碎了敌人的“特殊战争”、“局部战争”、“越南战争化”等，打败了美帝国主义空军和海军进行破坏北方的两场战争，创造了“空中奠边府战役”（1972年12月）；进行了以胡志明战役为巅峰的1975年春天总进攻和起义，最终的胜利结束了抗美救国战争，光荣地完成了民族解放和国家统一的事业，编写了胡志明时代英雄光辉的历史；江山统一，国家进入了新时代——和平、独立、自由和全国走向社会主义道路的时代。

越南人民军不仅为国家赢得独立和为人民赢得了自由，还积极履行崇高的国际义务，帮助老挝人民坚定捍卫革命成果，帮助柬埔寨人民摆脱种族灭绝、开展民族重生事业，在捍卫祖国西南和北部边境战争中取得了胜利。

“胡伯伯部队”经过两次抗战和卫国战争中铸就的优良品质和传统，继续在社会主义国家建设和保卫事业中发扬光大。越南人民军在贯彻落实党的决议、指示和结论方面堪称模范；不断奋斗，团结一心，携起手来，战胜一切困难和挑战，同全党、全民、全军一道，在任何情况下坚决保卫社会主义国家；积极参与经济社会发展，关心人民生活，为维护地区乃至世界和平稳定不断作出贡献。军队干部战士始终出现在关键、困难、危险的地方，不惜牺牲自己，保护人民的生命和财产安全，并开展群众工作等的形象，进一步彰显“胡伯伯部队”的优秀品质和光荣传统，加强军民之间血肉联系，建设牢固的“民心阵势”，增强人民对党、国家和社会主义制度的信任；而越南部队以国际维和部队的身份，在全球多处仍受战火影响的土地上的形象，展示了越南人民军新的高度和实力。

80年来，越南人民军在民族解放事业、社会主义国家建设和保卫事业以及履行国际义务方面取得了巨大成就，其原因包括：（一）越南人民军始终置于党的绝对、直接和全面领导之下，具有越南工人阶级的本质，肩负着工人阶级、人民和越南民族的历史使命。（二）越南人民军是民有、民治、民享的军队，依靠人民的力量，与人民血肉相连，始终怀有为人民追求温饱幸福的强烈愿望；除了祖国和人民的利益外，军队没有任何其他利益。（三）建设军队的目的是为了民族自卫，为祖国争取独立、自由，保卫国家的独立、主权、统一和领土完整，维护和平与稳定，并为地区及世界的和平与稳定作出贡献。军队的战斗目标只有一个，那就是胜利实现党的理想、工人阶级的目标，致力于民族独立和社会主义。（四）一代又一代的干部和战士以钢铁般精神和意志，勇敢、机智，不畏艰难险阻，甚至牺牲自己，始终高举民族独立、自由和幸福和社会主义的旗帜。（五）国际友人的声援和支持也为越南人民军的力量增添了助力。

二、世界正发生具有时代性变化，这也是我们明确未来方向的时机。各大国之间的战略竞争日益激烈，对各国的和平、稳定与发展构成了更大的挑战。这种时代性变化既带来了新的机遇和有利条件，同时也伴随着诸多挑战，其中挑战尤为突出。然而，在世界格局剧烈变化的瞬间，新的机遇可能随之出现，我们的任务是抓住这些机遇，推动国家向前发展。第四次工业革命使战争组织的活动和组织方式、其他国家的干涉和干预，以及在军事、安全和情报等领域的其他方面不断发生变化。敌对势力、反动和政治机会主义分子正加紧实施“和平演变”战略，其手段阴险狡诈、精细复杂、极为危险。为完成新形势下的要求和任务，人民军队须最大限度弘扬“胡比比部队”的优良品质和传统，重点做好以下任务：

第一，加强党对军队各方面的绝对、直接领导；不断巩固军队的工人阶级本质、人民性和民族性。党的领导是保卫祖国事业和国防任务取得一切胜利的永恒原则、客观要求和决定性因素。在任何情况下，都必须始终保持和加强共产党对军队各方面的绝对、直接领导。保持军队的革命本质，在军队建设和履行职能任务的过程中坚持马克思列宁主义和胡志明思想；巩固军队工人阶级本质、人民性和民族性的统一，是确保越南军队永远是党、国家和人民的一支真正纯洁、绝对忠诚且值得信赖的政治力量和战斗力量的前提。军队必须“孝于民”，承担起“为人民服务”、“为祖国服务”的责任，尊重人民，与人民血肉相连，愿意面对一切困难与人民同甘共苦，为拯救人民甘愿牺牲自己，要赢得人民的信任、敬服和热爱，使人民“军队离开时怀念，军队驻扎时疼爱”；与人民公安团结一致、紧密配合，共同建设和发展全民国防中的“民心阵势”，将全民国防与人民安全相结合，打造牢固的人民安全阵势。

第二、越南人民军必须牵头落实好党的各项决议和指示精神，首先是越共十三大有关新时期保卫祖国战略的第44-NQ/TW号决议；牢牢把握和正确预判形势，及时提出参谋意见，有效处理国防安全危机，决不陷入被动状态。维护国家的独立自主；在国际法基础上确保国家和民族的最高利益；未雨绸缪，牢牢捍卫社会主义国家；坚决捍卫国家领土、海洋、岛屿、空域的独立主权，确保领土统一和完整；以身作则，积极宣传、动员人民群众贯彻落实党的方针政策和国家的政策法律，开展爱国竞赛运动，落实革命任务；巩固民族大团结，动员人民参与祖国建设和保卫事业。

第三、着力建设廉洁、坚强、正规、精干的现代化人民军队，以更好适应繁荣昌盛新时代的新任务要求；根据越共十三大精神，采取有力措施，力争2025年基本完成建设精干、强大的军队，为2030年建设正规、精干、强大的现代化军队奠定基础；秉持“人第一、枪第二”的精神，积极做好现代战争的各方面准备；掌握太空，研究管控水面、海洋和海底空间；操控空中、海上无人机和水下机器人。建设政治本领坚强的军队，确保军队党组织在政治、思想道德和组织工作上的廉政、坚强；建设一支绝对“忠于国家、孝于人民”、为党的理想目标而奋斗一生的军官队伍；全心全意为祖国服务、为人民服务，始终把国家、民族和人民的利益放在第一位；勤俭节约、至公无私；充分发挥敢想、敢做、敢担当、敢创新精神，在贯彻党的方针政策中积极发挥表率作用。

第四，加强越南人民军在落实党领导一百年、越南民主共和国（现为越南社会主义共和国）成立一百年战略目标、维护地区和世界和平稳定的贡献。落实党的战略目标，在机遇和挑战并存背景下，全党、全民、全军尤其是人民军队必须成为党的参谋助手的核心力量之一；要抓住机遇，迎接挑战；人民军队要真正成为“战斗军”、“工作军”、“生产军”，其中发挥“生产军”在建设具有韧性的国防工业中的作用；通过军队活动加强越南对维护地区和世界和平、稳定的贡献，首先是加强防务合作，加强信任，尽量减少分歧和冲突；积极参与国际救援和联合国维和行动。

凭借80年来在民族解放、社会主义国家建设事业取得的赫赫战功，弘扬革命精神和“胡伯伯部队”传统，越南人民军真正成为英雄越南民族的英雄军，是越南党、国家、人民和全球爱护和平、自由和正义的骄傲。（完）