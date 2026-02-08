苏林总书记：贯穿始终的思维是大力推动从说到做、从认识到行动的转变

2月7日上午，越共中央政治局、书记处在河内召开研究、学习和贯彻落实越南共产党第十四次全国代表大会决议的全国会议。



这是一次非常重要的会议，以线上线下相结合方式举行，主会场设在国会大厦延鸿大厅，在各中央机关，各省、市、乡、坊和特区，军队、公安、企业内组织等设有31097个分会场，各分会场参会代表超过190万人。越南电视台、越南之声广播电台进行现场直播。



越共中央总书记苏林出席会议并发表指导讲话。



会议重点围绕十个专题，研究、阐明党的第十四次全国代表大会文件中的核心要义、关键内容和新亮点。



各专题包括：越共十四大文件中的若干新问题、核心要义及40年革新经验；落实十四大决议的行动计划；十三大任期内党建工作总结及《党章》施行15年（2011-2025年）总结，十四大任期内党建工作及《党章》实施的方向、任务和措施；评估2021-2030年十年经济社会发展战略及2026-2030年经济社会发展计划的五年执行情况；新时代国家建设、发展和保卫事业中发挥全民族大团结力量；十四大关于国防、卫国工作的新思维、新认识；十四大关于国家安全的新思维、新认识；发展与国家历史、文化和地位相称的新时代对外工作；党领导越南革命100年（1930-2030年）总结提纲及未来100年（2030-2130年）国家发展方向和领导方针，以及《社会主义过渡时期国家建设纲领》实施40年总结；按照党的十四大决议精神，革新检查、监督工作，为加强纲纪、满足新形势任务要求作出贡献。



通过上述10个专题，会议阐明了当前需要落实的关键问题，并确定了整个任期乃至未来需要部署的重大方向，从而深化了对民族发展道路的认识，以及对党在新时代领导思维和执政方式革新的要求。

会议以线上线下相结合方式举行。图自越通社

苏林总书记在会议指导讲话中明确指出，要将十四大决议的精神转化为全党、全民、全军统一的行动计划，国家的一切成就都与正确主张得到坚决、同步、高效贯彻执行的阶段紧密相连。



回顾80年国家建设与发展历程，特别是40年革新事业，可以肯定越南党的革新决定是立足国家生动实践、源于真正革命政党的政治定力——敢于直面事实、为人民和民族利益而革新——所做出的具有时代和历史意义的正确决定。



为满足新时期国家发展进程日益提高的要求，苏林总书记要求必须统一并坚决贯穿始终的思维是：大力推动从“说”到“做”、从认识到行动的转变。大会文件已明确指出，需要坚决彻底克服“说多做少”、“说好做差”、“言行不一”的状况，杜绝官僚主义和形式主义的工作作风。各级党委、各党组织、每位干部、党员，特别是主要负责人，必须提高责任意识，率先垂范，将决策转化为现实。



苏林总书记要求，大力革新动员和团结群众的方式，要贴近民众、依靠民众，基于数据、对话和双向互动，避免将阵线和社会政治组织的活动行政化、形式化。每个组织都必须真正成为党、国家与人民之间可靠的桥梁，有助于巩固社会信任，在重大决策实施过程中形成高度共识。



当人民正确理解、信任并直接参与执行和监督决议时，全民族大团结的力量才能被充分激发，并转化为国家在新时期巨大、可持续发展的动力。



各级地方政府必须真正成为贯彻执行决议的前沿突击力量，成为将党的主张转化为具体经济社会发展成果的直接执行者。地方组织实施工作必须追求实质成效，体现在经济可持续增长、人民生活改善、公共服务质量和营商环境提升上。不能追求形式指标、粉饰成绩，而必须以长期发展成效和人民满意度作为衡量地方政府领导和管理能力的标尺。



苏林总书记强调，在新的发展阶段，“责任纪律必须被置于首位”。任务分配必须与清晰的检查、评估和处理机制相结合。任何集体未能完成任务，其负责人必须承担责任，不能以集体名义掩盖个人责任。任何个人无法满足任务要求，应当主动退出。任何许诺不兑现、工作无成效者，应予以调整或重新安排工作。



苏林总书记要求，此次会议结束后，各级党委、党组织、政府、祖国阵线及社会政治组织需紧急将十四大决议具体化为符合各自职能、任务和实际条件的行动计划。明确需立即着手的工作、需集中领导指导的突破环节，做到言行一致、工作到位、做出具体成果。（完）