苏林总书记：装甲兵种须真正当好越南人民军陆军中的强大突击力量

值此南方解放、国家统一50周年（1975年4月30日-2025年4月30日）之际，4月22日下午，越共中央总书记、中央军委书记苏林视察国防部装甲兵种并主持工作会谈。

出席工作会谈的有各位越共中央政治局委员、中央书记处书记，包括中央内政部部长潘廷镯，中央宣教和民运部部长阮仲义，中央检查委员会主任阮维玉；各位中央政治局委员，包括中央军委副书记、国防部长潘文江大将，中央公安党委书记、公安部长梁三光大将等同志。

在会议上，装甲兵种司令杜廷青少将简要汇报了该兵种的活动情况。他表示，自1959年10月5日成立以来，装甲兵种的建设、战斗与成长历程始终与抗美救国战争以及保卫祖国的正义战争中的辉煌胜利息息相关。在1975年春季总进攻与起义中，装甲兵部队充分发挥了强大的火力与突破、纵深打击能力，击溃敌军顽抗，为解放邦美蜀、顺化、岘港等地作出了重要贡献。

凭借65年来建设、战斗与发展的卓越成就，装甲兵部队荣获党和国家授予的多项崇高荣誉。目前已有44个集体和16名个人荣获“人民武装力量英雄”称号等崇高荣誉。

苏林在会议上发表指导讲话时强调，除了圆满完成训练和战备这一核心政治任务外，装甲兵部队还积极参加生产活动，改善官兵生活；同时做好群众宣传动员工作，协助各地方防灾抗疫、扶贫济困、修建交通、水利工程、免费为政策对象提供诊疗和药品等，积极参与“饮水思源”系列活动等。这些切实行动不仅改善了民众生活条件，也有助于巩固地方基层政权，维护并进一步彰显“胡伯伯部队”的光辉形象，以及人民心中坦克战士的形象。

苏林指出，当前国家保卫事业面临新形势新要求，必须建设一支精干、强大、革命化、正规化、精锐化、现代化的人民军，真正成为巩固国防、保卫祖国的核心力量。为实现这些目标任务，需要党、全民和全军高度政治决心和具体行动措施，其中装甲兵种发挥着重要作用。

在新的革命阶段，苏林要求装甲兵种及其他部队坚定执行目标任务，与时代发展趋势相适应；深入贯彻并有效落实越共十三大决议以及党中央、国家、中央军委、国防部在国防军事领域的新政策方针，并在装甲兵种中加以具体化和切实实施。要求各级干部战士深刻掌握职能任务及保卫祖国的高标准要求，从而树立正确认识、坚定决心，全力以赴，圆满完成经常性及突发任务。

苏林强调，装甲兵种必须努力奋斗，与全军一道科学规划时间，把握一切机遇，不断提升综合素质和战备能力，真正实现革命化、正规化、精锐化、现代化，出色完成党和国家赋予的任务，真正当好越南人民军陆军中的强大突击力量。

苏林还明确指出，要集中提高训练质量、综合作战能力与战备水平，注重现代化、系统化和专业化训练，坚持实战导向，熟练掌握编制内技术装备，特别是新型技术装备；强化野战训练、夜训、在陌生地形环境中的实战化训练，贴近任务、目标、区域和作战方案。

他特别强调，要持续加强党的全面领导能力和战斗力，打造真正模范先锋的干部和党员队伍，做到言行一致；要求全体干部战士政治立场坚定，绝对忠诚于党、祖国和人民，具备良好道德品质，娴熟的战术技术水平，随时接受并圆满完成各项任务。

此前，苏林视察了设在河内的201坦克旅的训练和战备工作，参观了装甲兵种传统实物和典型活动图片展，并在该旅营区种下纪念树。（完）