苏林总书记：落实对革命有功人员的优惠政策是经常性、长期性的职责和任务

国家主席梁强，政府总理范明政，中央书记处常务书记陈锦秀和中央政治局委员、书记处书记、各中央机关、部委和团体等领导代表出席。



本次见面会吸引了曾经为革命事业和建国卫国事业作出许多贡献的越南英雄母亲、老革命干部、起义前干部、人民武装力量英雄、革命有功人员等250人参加。



越共中央委员、内务部部长范氏清茶强调，为了越南享有今天的和平、独立、自由和幸福，离不开920多万革命有功人员所作出了巨大贡献，其中包括120多万名烈士、近14万名越南英雄母亲、60多万名名伤残军人和数百万名烈士亲属、革命活动家、被敌人囚禁者、有毒化学品的受害者等。他们是革命有功人员，是典型的历史证人，是革命英雄主义、爱国主义和为民族独立自由、人民温饱幸福而英勇牺牲的不屈不挠的精神象征。



范氏清茶表示，78年来，党、国家和人民始终关照、爱护并做好革命有功人员和其家属的“报恩达义”工作。2025年优惠补贴标准比2021年提高70%以上，明显改善革命有功人员生活条件。近两年来，全国为革命有功人员建设和修缮住房，已基本完成4.18万多套。



自2025年初起，在春节等国家重大节日期间，革命有功人员的帮扶工作是党、国家和全社会关心和重视的任务，给革命有功人员及其亲属送去温暖，援助资金已超1.4万亿越盾。



另外，烈士遗骸搜寻和归集工作以最高决心开展。伤残军人和革命有功人员疗养工作得到重视。截至目前，98.6%以上的革命有功人员生活水平达到或超过居住地平均生活水平。



越共中央总书记苏林发表讲话。图自越通社

苏林总书记在见面会上强调，近一百年来，在越南共产党的正确和英明领导下，我们全民族团结一心，克服无数艰辛和牺牲，英勇抗击外来侵略者，赢得了独立、自由并实现国家统一，坚持维护国家的主权和领土完整。



苏林总书记指出，为取得上述伟大胜利，数百万名干部、战士和同胞冒着炮火枪林弹雨，把青春和一生奉献给了革命事业和祖国的独立自由以及人民的幸福。



苏林总书记表示，每年7月27日是越南民族神圣而富有人文精神的重要纪念日，是全党、全民和全军缅怀、推崇和感谢各位英雄、烈士、伤残军人、烈士家属和革命有功人员所做出巨大功劳的日子。



苏林总书记强调，“饮水思源”、“吃果子不忘种树人”是越南民族的宝贵传统美德。78年来，我们党和国家始终高度重视并指导有效开展伤残军人、烈士和革命有功人员的报恩达义工作。党和国家的一贯政策是：“革命有功人员是民族的宝贵财富”，是越南爱国主义和道德传统的神圣象征。“报恩达义”、“饮水思源”不仅是一项重大政策，更是发自内心的命令，是整个政治体系和全社会的政治责任和道义担当。



苏林总书记建议继续加强伤残军人、烈士家属和革命有功人员的关注与帮扶工作，各级部门、行业和地方政府应继续弘扬“饮水思源”、“吃果子不忘种树人”的传统，贯彻有效落实越共中央书记处于2017年7月17日发布关于继续加强党对革命有功人员工作的领导的第14号指示；越共中央委员会于2023年11月24日关于继续革新与完善社会政策，以满足新时期建国卫国事业要求的第42号决议；革命有功人员优惠法令。将关照和落实对革命有功人员的优惠政策确定为整个政治体系和全社会经常性、长期性的职责和任务。



苏林总书记要求继续审查、完善与有效落实革命有功人员的政策和法律；“合理”解决革命有功人员及其亲属的建议、思想、愿望和合法权益；在革命有功人员确认和优待发放审核过程中及时办理相关手续；继续加强烈士遗骸搜寻与归集工作；扩大和促进国际合作，分享烈士及烈士墓地信息；在烈士遗骸搜寻和归集工作，及时识别遗失信息的烈士中加强应用科技进步成果。



苏林总书记要求主动动员与有效管理和使用革命有功人员的资源，帮助革命有功人员修缮住房，升级与改造疗养场所，注重保障医疗卫生服务，开展职业培训，并创造可持续就业机会等。他指出，为伤残军人、烈士家属和革命有功人员继续激发坚韧精神，加强生产活动，改善生活条件，积极参加社会活动等创造条件。



苏林总书记强调，党、国家和人民愿意继续悉心照料，抚慰革命有功人员的伤痛，努力改善革命有功人员的物质和精神生活条件，保障他们过上温饱幸福的生活。



值此机会，苏林总书记和党及国家领导人向2025年典型革命有功人员和历史证人赠送慰问品。（完）