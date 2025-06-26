苏林总书记：澳大利亚始终是越南在本地区最重要的全面战略伙伴之一

6月26日上午，越共中央总书记苏林在越共中央驻地会见了澳大利亚新任驻越南大使吉莉安·伯德（Gillian Bird）。



苏林总书记欢迎伯德大使赴越履新，并相信凭借其丰富的工作经验和对本地区的深入了解，将为推动越澳两国全面战略伙伴关系发展作出积极贡献。值此机会，通过大使，苏林总书记向澳大利亚工党及总理安东尼·阿尔巴尼斯在第48届联邦议会选举中获胜表示祝贺。



苏林总书记高度评价越澳全面战略伙伴关系在多个领域取得的积极有效发展，强调澳大利亚始终是越南在本地区最重要的全面战略伙伴之一，越南珍视澳大利亚政府和人民50多年来对越南给予的深厚情谊与宝贵援助。西南部地区最早的斜拉桥和超过10万名越南留学生在澳大利亚接受培训，正是两国友好合作关系的生动体现。



伯德大使对越南近年来在经济社会发展方面取得的成就，以及苏林总书记引领国家迈入新纪元、实现奋发图强的长远战略视野表示钦佩。她尤其对越南当前在体制改革、精简中央和地方机构、提升政府效能方面所做出的努力印象深刻。

苏林总书记建议伯德大使重点推动以下双边合作领域：通过高层及各层级代表团级别交流与接触，推动高层共识落实为具有象征意义的“新”项目，包括《关于将双边关系提升为全面战略伙伴关系的联合声明》和《2024-2027年行动计划》；推动经济联通，力争双边贸易额达到200亿美元，并将双向投资翻倍；推动安全与国防合作更深入、务实；加强在教育培训、科技、应对气候变化、环境与能源等领域的合作。



伯德大使表示很高兴在两国关系处于良好发展阶段时赴越履职，双边合作在政治、国防安全、贸易、教育培训、文化等传统领域，以及气候变化、清洁能源、数字化转型、科技和创新等新兴领域都取得了强劲而均衡的发展。



伯德大使重申，澳大利亚政府将越南视为其《2040年东南亚经济战略》中的关键合作伙伴，鼓励澳大利亚企业加大对越南的投资力度。



苏林总书记对澳大利亚政府长期以来给予旅澳越裔社群的关心与支持表示感谢，并希望伯德大使能发挥桥梁与积极声音的作用，继续为旅澳越南人社群生活、交流与发展创造便利条件。（完）