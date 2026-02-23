苏林总书记：春节后立即部署工作 确保各项工作高效运转、有条不紊

值此2026丙午年新春伊始之际，越共中央办公厅在首都河内举行“庆建党—贺新春”见面会，向全体干部、公务员和劳动者致以新春祝福。会议通过线上方式与河内市、胡志明市和岘港市分会场连线。越共中央总书记苏林出席并讲话。



据中央办公厅快报，全国各地春节气氛欢乐祥和。各地同步开展春节前市容环境专项整治行动，组织丰富多彩的文化文艺活动，展示和弘扬地方传统文化价值。



苏林在讲话中充分肯定和表扬中央办公厅干部、公务员和劳动者所展现出的高度责任精神和敬业态度，高度评价中央办公厅过去一年在服务越共中央委员会、政治局和书记处领导指导工作中所取得的重要成果。



苏林总书记与中央办公厅干部、公务员和劳动者。图自越通社

他指出，2026年是贯彻落实越共十四大决议的开局之年，也是2026—2030年发展阶段的起始之年，任务艰巨、责任重大。全体干部、公务员和劳动者要在春节后迅速收心归位，立即投入工作，恢复正常工作秩序，杜绝拖延懈怠，确保各项工作衔接顺畅、高效运转。



苏林要求，中央办公厅全体干部、公务员和劳动者要持续锤炼政治品格，提升能力素质，增强专业水平，在工作中保持高度责任感，出色完成各项任务，努力建设成为新时代党中央值得信赖的参谋服务机关。



越共中央办公厅主任范嘉肃表示，将秉持“绝对忠诚——团结创新——尽心周到——坚守原则”的优良传统，以新姿态、新作为奋进新一年，发挥模范带头作用，团结拼搏、攻坚克难，圆满完成各项任务，切实履行党中央战略性、重要性和机密性参谋机关职责。同时，与全党、全军、全民一道，努力实现越南共产党成立100周年（1930—2030年）和国家成立100周年（1945—2045年）两大战略目标，推动国家早日建成高收入发达国家。（完）