苏林总书记：新纪元里奋发图强的渴望

值此2025年新春和光荣的越南共产党成立95周年（1930年2月3日至2025年2月3日）纪念日即将到来之际，越共中央总书记回答了越通社记者的采访。

记者：总书记您好，在喜迎新春的浓郁氛围中，同时也恰逢越南共产党成立95周年之际，请总书记谈一下关于使国家迈进新纪元——民族奋发图强新机换的优势和机遇？

苏林总书记：在近95年在党的领导下，越南民族已创造了许多历史奇迹，经历了争取民族独立、建设社会主义纪元（1930-1975年）；国家统一和革新纪元（1975-2025年）等。目前，我们正迈进以越共十四大这个重大事件开启的民族奋发图强的纪元。上个纪元为下一纪元奠定了基础，下一纪元继承上一纪元的发展成就，让民族独立与社会主义日益融为一体，不断向前发展。党的意愿与民的心愿有机结合，渴望使国家步入奋进新纪元。

民族奋发图强的新纪元是在党的领导下突破和加速发展，成功建设富强、民主、公正、文明、繁荣和幸福；赶上五大洲各强国并驾齐驱的越南社会主义国家。新纪元的第一优先为胜利实施到2030年各战略目标，越南成为具有现代工业和中高收入的发展中国家；到2045年成为高收入发达社会主义构架；人民都获得全面发展，过上富足、自由、幸福和文明的生活。

新纪元的起点是党的十四大，在40年持之以恒地坚持劳动和创新后出色完成革新事业并取得各伟大成就。越南从贫穷、落后、低水平、被封锁和禁运的国家，成为中等收入、深度融入世界经济、全球经济和人类文明，承担许多国家重任，在许多国际组织和重要多边框架发挥积极作用的发展中国家。独立、主权、统一和领土完整得到维护；国家和民族的利益得到保障。2023年经济规模是1986年的96倍。越南位于全球40个最大经济体之中，跻身的贸易和外资吸引大国20强；与全球194个国家和地区建立外交关系；与世界所有强国建立战略合作伙伴关系和全面战略伙伴关系。1.05亿人口的生活水平显著提高，贫困户比例大幅下降；提前完成千年发展目标。政治、经济、文化、社会、科技、国防和安全等方面的潜力不断增强。

从现今到2030年是确立新世界秩序的重要阶段，这同时也是越南在党的领导下实现百年战略目标的战略时期和机会以及收官阶段，为实现建国百年目标打下坚实基础。最重要的是我们充分发挥民族大团结力量，全党、全民、全军的努力和高度决心，整个政治体系的参与，实现推动国家繁荣发展的渴望。

记者：国家面临新的历史机遇，党的领导方式创新和改进面临迫切要求。请您讲一讲为加强党的领导和执政能力，确保越南党永远当好伟大舵手，带领国家奋然前行，主要任务有哪些？

苏林总书记：我党在领导革命过程中，不断研究、发展、补充和完善领导方式，提高领导和执政能力。国家正面临新的历史机遇，迫切需要大力创新领导方式，提高党的领导和执政能力，推动越南民族事业继续奋然前行。

首先，要统一认识，在新形势下创造性地贯彻党的领导和执政方式，不放松领导，更不包庇代劳。这要求改进和重新安排政治体系的组织机构，使其精、简、强、效率、效力、效果。这是一个迫切的要求，需要从上到下，本着“中央表率，地方响应”的方针，紧急、有力、彻底、科学、人性化地贯彻落实，同时确保“工作不能中断”、“新的组织模式必须比旧模式更好、更有效”。其中，重点是精简党机关的组织机构，使其成为真正的知识核心、“总参谋部”、国家机构领导先锋队。党的参谋机关必须真正精简；参谋干部政治品质好、能力和业务素质高、责任心强。工作作风、工作方式要大力改进，向专业化、效率化、“岗位职责熟记于心”的方向转变。

为创新党的领导方式，必须大力创新党的决议的颁布和贯彻落实方式；建设真正成为党的“细胞”的基层党组织和党员。中央和各级党委、党组织的决议必须简要、明了、易懂、易记、易吸收、易执行；要明确和把握国家、每个地方、部委、行业的要求、任务和发展道路；要有远见，科学实用，切实可行；创造兴奋、信任、期待和动力，促使干部、党员、各经济成分、企业和人民行动将其落实到位。在贯彻落实决议过程中，要增强自我认识和自我吸收，特别是要形成新的观点、主张、措施；重点建设好的党支部和优秀党员，提高党支部活动会质量，并将其与贯彻落实党的决议、主张和路线相结合。

此外，监督检查工作需不断创新，确保党的决议落到实处，确保党和国家机关高效运行。通过检查、监督和发现新的因素、创造性的好做法；同时，及时纠正和调整偏差和偏向，防止出现错误做法和违反党规国法的行为。

党要推进所有活动数字化转型，使各项工作更加高效开展，有效服务于党内政治保卫和党风廉政建设工作。

记者：近期，中央政治局健全了中央反腐败、反浪费和反消极现象指导委员会。请总书记介绍一下，反浪费斗争工作要如何开展以确保建设一个强大的“道德之党”、“文明之党”？

苏林总书记：目前，浪费现象十分普遍而且形式多样，造成了一系列严重后果。反浪费是一场艰难而复杂的除“内寇”斗争，与反消极腐败现象同等重要。

面对为国家发展激发资源、凝聚力量的需要，2024年10月29日，中央政治局发布了第192-QĐ/TW号决定，健全中央反腐败、反浪费和反消极现象指导委员会，补充加强了反浪费尤其是反对在公共财政和公共资产管理使用中的浪费的任务，推动形成厉行节约、反对浪费的社会风尚。当前任务是要从地方、基层做起，大力推进反消极腐败和反浪费工作。

今后，要大力促进宣传教育，提升党员干部和劳动群众的责任意识，公共和私营部门领导干部先要以身作则，成为厉行节约、反对浪费的楷模。厉行节约、反对浪费必须通过具体的承诺、计划和目标以及各项竞赛运动定期在全党全民和全军广泛深入彻底地开展，及时表彰、宣传推广厉行节约、反对浪费的先进典型。

此外，进一步完善法律法规和制裁措施，本着“查处一案 警示一片”精神，对造成公共资产损失浪费的个人和团体组织进行严格处理；要彻底解决导致公共资产、自然资源和发展资源损失浪费的根源，集中精力关爱民众、促进国家发展。

在党员干部和群众中建设清正廉洁、无消极腐败、无浪费的文化，让厉行节约、反对浪费在社会蔚然成风，像“一日三餐”一样，自然而然地落到实处。鼓励党员干部和群众加强储蓄，养成珍惜工作时间、珍惜金钱、珍惜国有资产和劳动成果的习惯。加强科技应用，促进数字化转型，推动行政体制改革，有效处理骚扰群众和企业的行为，打击“小腐败”、“怕担责”、“踢皮球”推卸、惧怕、不作为行为；不得利用反消极腐败和反浪费斗争阻碍发展或谋取利益。

党组织和党员要做好反浪费工作，以提高人民群众对党领导的信任度，确保合理使用自然资源和各种发展资源，为国家乃至世界可持续发展做出贡献。

记者：请问，2025年各级党代会和越南共产党第十四次全国代表大会召开前夕，如何做好各级党代表大会的前期准备工作？

苏林总书记：2025-2030年任期各级党代会是广泛政治活动时期，党的十四大将成为我国和民族发展道路上的重要里程碑。

为了准备和举办大会，我们有两项非常重要的任务，即根据越共中央政治局2024年6月14日签发的第35-CT/TW号指示精神，制定提交大会的文件并做好大会人事安排准备。此次大会的文件要抓好质量关，是凝聚全党、全民和全军集体智慧的工程，为其他文件指明方向，是大会任期内和今后几年必须做的事情的指路明灯。

在文件制定过程中，我们继续深刻领会已故总书记阮富仲的指导思想，特别是三个基本原则，即坚定和革新；继承与发展；将理论与实践、理论研究与实践总结、政策导向之间的结合做到整体把握、融会贯通。文件的内容要体现了党观点和主张；要总结和详细评估第十三届任期、40年革新所取得的成果和成就及其原因和经验教训；特别是，澄清结果、新的做事方式以及已奠定的基础；发现和探索来自实践或来自新实践因素的正在出现、具有生命力的主张和政策；被现实证实是正确、合理的，或需要进行革新、补充和发展的主张和政策。大会文件需要唤起干部、党员和人民对党的正确、英明方针以及胡伯伯和全民族所选择的走向社会主义道路和目标的自豪感和信心。

历次党代表大会的人事工作都被确定为重中之重，需要进行深思熟虑和精心准备。被选拔人员须是真正的典范，卓越出众，具备足够的胆识、品德、智慧，拥有领导能力和专业水平，并在人民中和党内享有威望，以解决战略层面的工作；同时，必须具备战斗性、高度纪律性，与人民紧密联系，能够凝聚全党和全民的团结统一，堪当在新发展阶段领导国家的重任。因此，各筹备大会的小组需要继续以最高的责任感，对党和人民负责，加紧开展工作，高效完成各项任务，为大会的成功作出贡献。

记者：新春即将到来，并带来了新的愿望、新的信念、新的气势，您对全国同胞、战士、海外侨胞以及国际友人有什么寄语？

苏林总书记：2025年，全党、全民和全军努力加速，早日胜利完成越共十三大决议，庆祝越南共产党成立95周年（1930.2.3~2025.2.3）、南方解放和国家统50周年（1975.4.30~2025.4.30）、敬爱的胡伯伯诞辰 135 周年（1890.5.19~ 2025.5.19）、越南民主共和国（现越南社会主义共和国）成立80周年（1945.9.2~2025.9.2）等。虽然世界形势机遇与挑战并存，在越南共产党领导下，基于全民族大团结的力量，把党的意志同民心紧密结合，弘扬“自主、自信、自力更生、民族自豪感”精神，以纯粹的国际团结为动力，越南一定将稳步迈入民族奋发图强的新时代，为世界和地区的和平、稳定、合作与发展作出更多贡献，正如胡志明主席的愿望，“建设一个和平、统一、独立、民主、富强的越南，为世界革命事业作出应有的贡献”。在此路程中，越南党、国家和人民希望继续得到世界各国朋友、伙伴和爱好和平人民的支持与密切合作。

值此2025年乙巳年春节即将到来之际，我谨代表党和国家领导人向全国同胞、战士、海外越南人和国际友人致以最美好的祝愿，祝大家身体健康、幸福快乐与成功！

记者：非常感谢您。祝您和家人新年身体健康、幸福美满；引领我们党和民族的革命事业取得新的胜利！