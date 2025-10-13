苏林总书记：政府党委明确目标，带领国家坚定迈入繁荣发展新时代

越共政府第一次代表大会（2025-2030年任期）10月13日上午在河内美亭国家会议中心隆重开幕。越共中央总书记苏林出席大会并发表指导性讲话。代表政府党委全部2211个基层组织中的逾20.9万名党员的453名代表出席大会。



苏林总书记强调，政府党委是直属中央的重要党组，是领导核心，直接对政府、政府总理以及直属党组进行领导和指导，负责推进国家行政管理、经济社会发展、国防安全保障，以及对外事务和国际合作。



苏林总书记要求，大会必须进行坦诚讨论，理清存在问题的原因，尤其是主观原因，从而提出根本性和战略性解决方案，提升政府党委及政府在下一个任期的工作效率。政府指导和行政运作体系的组织工作应尽早完成，确保在“思路清晰、条理清楚”的基础上，如今能够一步步踏实迈入新时代。



苏林总书记指出，世界形势仍在迅速变化。我国正处于历史性转型阶段，推进两级地方政府模式；发展空间正在重新规划；多项战略方针、指导方向及突破性举措正在推进。这是把握机遇、抢占先机的关键时刻，需要将越南智慧与人类先进知识相结合，尽早建立“战略自主”状态，全力以赴实现并维持高水平、可持续的发展速度，圆满完成两个百年战略目标。



苏林总书记强调三项要求：一是统一认识，明确目标，使国家坚定迈入繁荣富强、文明幸福的发展新时代。二是付出更大努力，怀有更强烈的抱负；提升预测能力、领导和指导能力；推动国家治理中的创新。三是建设一支“有才、有识、有心”的干部队伍；具备坚定的政治定力、纯正的道德品质、高度的责任意识，敢于思考、敢于行动、敢于承担责任，并敢于迎接困难和挑战。

苏林总书记明确指出五项重点工作，并强调，政府党委在政治体系中具有特殊地位，是汇聚战略层面领导和管理干部的核心阵地，是将党的方针政策通过国家法律、机制和政策细化至具体情况的平台。



苏林总书记强调，要集中发展经济，保持宏观稳定，控制通胀，确保重大平衡。2026—2030年阶段目标：力争实现两位数增长；灵活高效地执行货币和财政政策；解决生产经营中的瓶颈和困难；激活传统增长动力，并在新增长动力（数字经济、绿色经济、循环经济）上取得突破；集中有效处理滞后项目和薄弱银行，确保经济金融体系健康、可持续。



建立新的增长模式，确保快速发展同时兼顾可持续，以科学、技术、创新和数字化转型为主要动力；逐步实现技术自主，尤其是战略性技术的自主可控。



大力发展国内市场；拓展和实现国际市场多元化，同时提升产品质量，更深入广泛地参与区域和全球供应链；指导各地方彻底解决影响民生、经济社会发展的内涝和环境污染问题，并制定更主动、有系统性的防御台风、洪水及自然灾害的计划。



苏林总书记要求，重点推进三大战略突破（制度、基础设施、人力资源），建设现代化且达到区域和世界水平的国民教育体系。



苏林总书记强调，要实现文化与经济、社会协调发展；关注民生，确保不让任何人掉队；建设文明、团结、进步的社会；推动社会进步与公平；提升医疗和社会保障水平；重视民族、宗教事务、性别平等，实现人的全面发展。



苏林建议，要保障国防安全，提高外交和融入国际一体化进程的有效性，巩固并提升越南的国际声誉和地位；维护和平、稳定的环境以促进国家发展。



凭借坚定的政治定力、团结精神、高度决心，以及智慧和进取的渴望，苏林总书记相信，政府党委将发扬光荣传统，出色完成所承担的各项任务，为全党、全民和全军共同实现越共第十四次全国代表大会决议作出贡献，引领国家迈入新的发展时代，即和平、独立、民主、富强、繁荣、文明、幸福的时代，稳步走上社会主义道路。（完）