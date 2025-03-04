苏林总书记：推动服务于国家发展的创新创意和数字化转型的绝佳机会

越共中央政治局委员、政府总理、指导委员会副主任范明政，越共中央政治局委员、书记处常务书记、指导委员会副主任陈锦绣等出席会议。



据会上的报告显示，党机关数字化转型初步取得积极变化。行政审批事项的减少、简化和惠民利企的公共服务发生积极转变，吸引人民、企业、知识分子、科学家、科技创新和数字化转型领域的专家的关注和积极反馈。

数字化转型是越南当前优先领域之一。图自越通社

除了取得的成果外，苏林明确指出部分缺点和局限，如领导力、指导力、意识、思维创新、政治决心还比较慢，特别是各级领导还不够注重指导和亲自使用电子设备和软件应用程序。体制、机制、政策还不够完善、配套。人力资源特别是高素质人力资源的短缺将成为潜在的瓶颈。对互联网传输、5G、数据库等基础设施的投资和人工智能、大数据新技术的发展尚未得到应有的重视等。



苏林强调，2025年是起步之年，是制定落实关于实现科技创新和国家数字化转型突破发展的第57号决议的路线图，为今后几年扎实、同步发展奠定基础。



苏林指出，要尽快、同步、有效完善相关体制、机制、政策，确保资源、人力资源落实第57号决议，力争在2025年第二季度完成。这不仅打下坚实的法律走廊，也为推动任务和方案落到实处扫清障碍；重点建设完善数字基础设施和数字平台，特别是国家数据中心、国家企业数据库、国家陆地数据库；发展高科技区、半导体技术等。



苏林强调，我们正迎来推动服务于国家发展的创新创意和数字化转型的绝佳机会；要求指导委员会及其成员和相关机构继续发扬责任感、决心和创造力，将第57号决议的目标转化为具体成果。此项任务如果完成，将对国家今后一个时期的发展作出十分重要的贡献。（完）