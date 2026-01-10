苏林总书记：打造足够强有力、具有突破性的法律基础 充分发挥河内引领国家发展的核心作用

苏林总书记在讲话中指出，河内的发展定位不能局限于“一个大地方”的常规思维，而必须确立为国家的发展创新中心，在发展模式、治理理念和实践创新上发挥标杆与引领作用。他强调，“河内的步伐，直接影响着全国的发展节奏。”



越共中央总书记苏林在会议上发表讲话 图自越通社

苏林明确指出，编制具有百年远景的首都规划是一项凝聚智慧与雄心的历史性工程，关乎河内未来50至100年的格局。他原则同意规划提出的向 “多极—多中心、多层级—多维度”发展模式转型的构想，旨在构建开放、灵活、可持续的现代化城市空间框架。



为此，苏林对规划工作提出七项核心原则：坚持国家站位，服务全国发展大局；坚持以人为本，以提升居民生活品质为核心；统筹协调现代化进程与传统保护、空间拓展与文脉传承；强化规划的前瞻性，具备跨越代际的长远视野；致力于将河内建设成为国家级的创新、知识与变革枢纽；筑牢国防安全、社会秩序与公共安全屏障；确保规划编制过程的科学性、民主性、公开性与透明度，坚决超越局部利益和短期思维的局限。



在体制机制层面，苏林高度评价河内市主动提议政治局制定关于首都发展的新决议并推动修订《首都法》。他指出，构建和完善突破性体制机制是决定河内长远发展质量与速度的核心突破口，并强调“没有适宜的体制，难有高水平的规划；没有超前、突破性的体制，就无法开辟超越性的发展空间。”



修订《首都法》必须秉持创新思维和长远眼光，旨在打造一个足够强有力且具有突破性的法律基础，赋予河内充分释放其独特潜力与优势的权限，支持其大胆开展新模式、新政策的先行先试，同时确保纪律、秩序与透明度。其核心要义是落实 “赋予更大权限——深化赋权扩能——明晰责任担当”的递进逻辑，全面贯彻 “河内决策—河内实施—河内负责”** 的要求。



苏林强调，修订《首都法》不仅是河内的任务，更是国会、政府及中央各部委的共同责任，需协力破除法律障碍，保障法律体系统一，为首都发挥对首都圈乃至全国的引领作用提供充分的法律授权与政策工具。



政府总理范明政发表讲话 图自越通社

关于增长模式，苏林要求河内坚定追求持续高增长，力争在2026年实现至少11%的增长率。增长的关键在于确立以提升全要素生产率为核心，依托知识经济、科技创新、数字化转型和高素质人力资源的新型驱动模式，并与体制机制深度改革和营商环境系统性优化紧密结合。



苏林明确支持向河内市充分授权，赋予其最大限度自主解决交通拥堵、城市内涝、环境污染、市容管理、食品安全等突出问题的权限，并要求以 “言必信、行必果、务求实效” 的作风坚决推进。



会议汇报显示，首都总体规划将聚焦破解基础设施、环境与治理瓶颈，按照绿色、智慧、可持续方向重塑城市空间；着力发展文化、教育、医疗、科技、旅游和数字经济；并在两级地方政府模式下，激发基层增长新动能。



苏林表示，依托河内千年的文脉底蕴、干部队伍的坚定决心和人民的团结支持，他坚信首都必将取得更加卓越的成就，切实肩负起国家新发展阶段赋予的使命。



出席会议的还有政府总理范明政、国会主席陈青敏、公安部长梁三光大将以及河内市委书记阮维玉等。（完）