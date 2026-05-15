苏林总书记：总结工作切实服务于新时期国家发展路线和战略的制定

越共中央总书记、国家主席、指导委员会主任苏林主持会议。



会上，各位代表听取了关于该方案的简要报告，并本着严肃、负责、民主、坦诚的精神发表了意见，体现了高度的统一性。



苏林在会议上发表总结发言中明确指出，总结越南共产党领导革命100年、瞄准未来100年国家发展领导方向暨总结在向社会主义过渡时期建设国家纲领实施40年工作，是一项极其重要的政治任务，在理论、实践、政治、思想和组织方面都具有重大意义；体现第十四届中央委员会对越南共产党诞生及领导国家首个百年革命事业的责任。



越共中央总书记、国家主席、指导委员会主任苏林主持会议。

苏林高度评价总结编辑组、胡志明国家政治学院、中央理论委员会及相关机关的准备工作，并重申后续工作量巨大、要求极高，且须与其他多项重要工作同步进行。苏林要求必须立即转入新的工作状态：更加紧迫、更加科学、更加务实，明确时限、明确成果、明确具体负责人，不让工作按行政惯性推移；不让会议开得多而成果产出少；不让分工广泛但责任不明；不将总结文件简单化为情况报告或单纯的历史资料编纂。



《纲领》实施40年工作总结，不仅是对一份文件的总结，还要进一步明确越南的发展模式、社会主义模式和越南走向社会主义的道路，以及社会主义建设过程中具有规律性的重大关系；构建论据体系，为制定新时期国家发展和保卫祖国的纲领提供基础。



苏林总书记要求指导委员会和编辑小组抓紧审查并完善任务分配，确保分工合理且务实，边开展总结工作边推进广泛宣传，激发民族自豪感，坚定对党、对越南本领与智慧、对社会主义道路及国家发展前景的信心；必须坚决斗争并驳斥错误观点和敌对主张，严厉打击歪曲历史、否定党的领导地位以及破坏全民大团结的言论。



在总结过程中必须做到虚心求教、客观、科学；成就必须讲准、讲全、具有说服力。必须正视局限，并进行评估准确、分析原因，特别是主观原因。总结是为了自豪，而不是为了自满；总结是为了肯定，但不回避存在的问题。



苏林相信，一项名副其实的高质量总结大工程必将产生，具有深刻的理论和实践价值，切实服务于新时期国家发展路线和战略的制定。（完）