苏林总书记：得乐省须确立其为连接西原与南中部沿海地区的重要枢纽作用

为庆祝越南共产党第十四次全国代表大会圆满成功并喜迎2026丙午年新春，2月11日下午，越共中央总书记苏林率领中央工作代表团赴得乐省走访调研，向该省党委、政府及人民致以新春祝福。活动通过线上方式与全省102个乡、坊分会场实时连线。



越共中央委员、得乐省委书记梁阮明哲汇报该省任务执行情况时指出， 2025年尽管仍面临诸多困难和挑战，特别是年末遭受台风洪水和暴雨洪水的严重影响，得乐省已努力克服困难并在多个领域上取得积极成效。



得乐省经济保持稳中有进的发展态势，地方国家财政收入超额完成中央下达的任务。农林渔业生产总体稳定，社会保障、革命有功人员优抚政策及减贫工作得到及时有效落实。全省已全面完成临时住房和危旧房清理改造工作，国防安全巩固加强，社会大局稳定，治安秩序良好。



关于2026年和整个任期的任务，得乐省将重点实化细化战略方向，明确八大任务三大突破；全力实施经济社会发展情景和任务，确保实现两位数增长目标，推动经济快速可持续发展，同时提升经济质量、效益和竞争力。全省将持续推进行政审批制度改革，优化投资营商环境，加强信息技术应用和数字化转型，提升政府部门运行效率，打好招商引资组合拳等。



与此同时，该省也全力以赴开展相关工作，确保人民群众过一个欢乐祥和安宁的春节。



苏林对得乐省在2025年所取得的成果给予认可。同时要求得乐省在未来阶段实现数量质量双提升，将十四大决议的主张和方向转化为实际行动和工作成效。



苏林强调，要从根本上转变发展思维，由属地管理转向构建战略发展空间。得乐省必须确立其作为连接西原地区与南中部沿海地区、边境地区及国家经济走廊的重要枢纽作用。



苏林总书记要求构建新型增长模式，以快速、深度、韧性为基石，推动高质量发展。他强调，发展必须与森林保护、生态环境建设及少数民族群众可持续生计紧密融合，真正实现居民、企业和地方社区既是积极参与者，也是增长成果的直接受益者。



苏林指出，要大力发展民营经济，将其视为增长最重要的动力之一。重点推动人力资源发展，提升当地人口素质，将其作为新阶段长期发展的基础和决定性动力。同时，要把提高人民生活水平和群众幸福感置于一切发展决策的中心位置，确保实现包容性、可持续发展，同时保护和弘扬本省独具特色的文化传统等。



苏林总书记向得乐省委、政府和人民赠送胡志明主席雕像。图自越通社

苏林表示，经济发展必须与环境保护、森林保护、水源保护以及社区长期生存空间的守护紧密相连，坚决不以牺牲环境和可持续生计为代价换取短期增长。与此同时，要珍视西原文化与海洋文化这一无价瑰宝和内生发展动力，在主动保护、传承本色、择优弘扬中，推动文化融入当代生活、赋能时代价值，为经济社会发展与全民团结大业注入持久活力、作出务实贡献。



苏林总书记指出，得乐省是战略重地，幅员辽阔、边境绵长、海域重要、人口结构多元。他强调，所有经济社会发展战略必须始终与国家主权维护、边境安全、海洋安全、民族安全及宗教安全保障紧密结合；要未雨绸缪、防患于未然，主动防范化解各类风险隐患，避免陷入被动。要将经济发展与国防安全巩固深度融合，落实到每一个项目、每一片区域，尤其是边境地区、少数民族聚居区和重点敏感地带。



与此同时，全省要高度重视构筑民心阵势，用心用情用力保障人民生活、生计与信念，将社会稳定视为发展的先决条件和“起飞跑道”，为地方快速、可持续发展筑牢根基。



苏林表示，中央期望得乐省在国家发展格局中发挥更加主动的作用，不仅是政治社会稳定的重要支撑，更要成为具有独特发展特色、能够为国家重大战略目标作出切实贡献并承担相应责任的发展空间。



*同日下午，苏林一行看望慰问原得乐省委书记依练并致以新春祝福。（完）