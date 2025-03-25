苏林总书记：彻底解决进度缓慢、积压、长期拖延的工程和项目

会议的重点包括对进度缓慢、长期拖延、低效运作、造成巨大浪费和损失的工程和项目的审查结果；根据指导委员会及其常务委员会的结论，处理部分案件的进展情况；解决与评估、资产定价以及涉案资产追回工作相关的问题；对自党的十三大以来出台的关于反腐败、反浪费、反消极的政策进行审查，并对尚未制度化的政策进行评估。



更好地满足党建和经济社会发展工作的要求



自第27次会议以来，全国各级司法机关已立案侦查1132起案件，涉及2188名被告；起诉1201起案件，涉及2373名被告；一审审理756起案件，涉及1672名被告，涵盖腐败、经济和职务犯罪。



在指导委员会监督和指导的案件中，新立案1起；对7起案件中的25名被告追加起诉；侦查终结3起案件，涉及76名被告；补充侦查1起案件，涉及7名被告。其中值得一提的是已完成对福山集团案的调查，并对越南电力集团、越南茶叶总公司、太阳集团等案件提起公诉。同时，还按照指导委员会的计划完成了部分重大案件的一审和二审，其中包括西贡-大宁项目案（林同省）、潘切海滨旅游城项目案（平顺省潘切市）、越南质检局及相关单位案、越南计算机紧急响应中心（VNCERT）案等。



越共中央总书记苏林发表讲话。图自越通社

在会议上，指导委员会常务委员会评估认为，各级党委、党组织和职能机构已付出许多努力，紧密协调，认真有效地落实了总书记、指导委员会主任的结论。反腐败、反浪费、反消极工作继续得到坚决、系统性推进，不存在“禁区”或“例外”，并日益更好地满足党建和国家经济社会发展的要求。



优先最大限度追回国家财产



在会议上，苏林总书记指示，未来必须重点推进反腐败、反浪费、反消极工作，同时完成政治体系各级机构和行政单位的精简改革，坚决杜绝腐败、浪费和消极行为。各级党委及主要负责人要切实领导和严格监督，杜绝“买官卖官”、利益集团操控、腐败、浪费和消极行为，特别是在干部管理、公有资产配置和使用、行政单位优化等方面。要整改等待、拖延的工作态度以及导致国家、人民和企业浪费时间、精力和资金的现象。



苏林强调，必须在反浪费工作中取得更明显的进展，尤其是集中彻底解决进度缓慢、积压、长期拖延、低效、造成巨大损失和浪费的工程和项目，以有效动员和利用资源，实现2025年经济增长率超过8%，并在未来几年达到两位数增长目标。越南政府、各部委和地方政府要深入审查，明确工程和项目进度拖延的原因，提出解决方案，明确各方责任，杜绝推卸责任，确保项目尽快投入使用，并在2025年6月30日之前完成相关处理方案。



苏林还强调，要多措并举防范腐败、浪费和消极现象，重点是按照中央政治局第57号决议推进数字化转型；深化行政改革，通过数字化转型和人工智能（AI）应用来优化治理和管理方式，提高公开透明度和问责制，减少官员与群众和企业的直接接触，彻底根除官僚主义和烦琐审批流程，同时降低合规成本，提高劳动生产率。要大力推进非现金支付，以有效监督财产和收入。同时，要深入、切实地实施关于勤俭廉正、公正无私的教育任务和解决方案，形成廉洁文化，使不贪污、不浪费、不消极成为广大干部、党员和人民群众犹如“每日的饭食、饮水和衣着”一样的自觉行为。（完）

