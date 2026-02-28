苏林总书记：建设日益稳固的全民国防阵势和海上“民心阵势”

2月28日上午，越南国防部海军军种在海防市举行 “人民武装力量英雄”称号受勋仪式。越共中央总书记、中央军委书记苏林出席并发表指导讲话。

苏林总书记在仪式上强调，70多年来，在党绝对、全面、直接的领导下，在胡志明主席的关怀和指导下，在国家集中统一的治理下，在中央军委和国防部的经常性直接领导下，在全国人民和国际友人的爱戴、庇护和帮助下，越南人民海军日益成长壮大，始终胜利完成各项任务；在战斗、训练、备战、生产劳动、工作及履行国际任务中屡创佳绩，成绩斐然。

为出色完成交付的任务，苏林要求海军军种深刻领会、准确把握党的军事国防观点、路线、主张以及国家政策法律；重点是党的十四大决议关于国防、卫国的新思维新认识；主动研究、准确把握情况，及时为党和国家、中央军委、国防部参事献策，提出“准”“对”的解决方案，既牢固捍卫祖国海岛主权，又维护和平稳定的海上环境，服务于国家建设发展。

苏林总书记与国防部部长潘文江大将和各位代表握手。图自越通社

苏林强调，要继续按照精干、高效、强大方向，建设革命化、正规化、精锐化、现代化的海军军种；注重革新、提高训练质量和战备水平与能力；主动研究近期世界冲突战争，发展适应新形势下全民战争保卫祖国阵势的海军军事艺术。海军军种要紧密协调国防、安全、外交、经济各项任务；主动研究、参事献策，提出与捍卫国家海上边界主权相结合的可持续海洋经济发展解决方案。海军军种必须是核心力量，是渔民出海捕鱼、坚守海域的坚强后盾，建设日益稳固的全民国防阵势和海上“民心阵势”；做好海洋岛屿国际合作；与各国军队和海军开展国防外交，为牢牢捍卫主权、主权权利、管辖权和民族利益，维护海上和平环境作出贡献。

苏林要求继续建设政治上、思想上、组织上、道德上和干部队伍上坚强有力的海军党委；不断提高各级党委、党组织的领导能力和战斗力；发扬“胡伯伯部队—海军战士”文化价值，使文化价值成为内生力量，成为建设革命化、正规化、精锐化、现代化越南人民海军的巨大动力。建设一支在新形势下品质能力满足任务要求的干部队伍。关心保障官兵、劳动者的制度政策、物质精神生活及进步。落实好干部党员表率责任；坚决与腐败、浪费、消极现象及思想政治、道德品质、生活方式衰退、“自我演变”、“自我转化”等内部表现作斗争。

苏林总书记、对中央军委、国防部的深入、有效领导和指导；中央各部委、地方的关心、配合与创造条件表示认可和高度评价，助力越南人民海军日益全面强大，满足新形势下任务要求。

仪式上，苏林向国防部海军军种授予第三次“人民武装力量英雄”称号。（完）