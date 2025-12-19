苏林总书记：建设“专心熟业”的宣教与民运干部队伍

12月19日上午，中央宣教与民运部在河内召开2025年全国宣教与民运工作总结暨2026年任务部署会议。



会议以线上线下结合方式举行，在各省（市）委办公室设有35个分会场（西宁省设两个分会场），以及全国各乡、坊、特区共3280个分会场，共74828名代表。



越共中央总书记苏林出席会议并发表指导讲话。



出席会议的有各位中央政治局委员：中央书记处常务书记陈锦秀；中央委员、中央内政部部长潘廷镯；胡志明国家政治学院院长、中央理论委员会主席阮春胜；中央委员、越南人民军总政治局主任阮仲义大将；公安部部长梁三光大将等。



苏林总书记在指导会议讲话中强调，回顾党的十三大任期，特别是从2025年初至今，宣教与民运工作已当好党与人民之间的桥梁纽带，发挥了民主、全民族大团结的力量，为政党建党事业和保卫社会主义越南祖国事业作出了重要贡献。过去一年的各项工作展现了在思维和行动方法上的明显革新。



苏林要求宣教与民运部门高度集中精力，做好为党提供战略参谋工作，坚持政治导向，坚定民族独立与社会主义相结合的目标，牢固捍卫党的思想基础和国家的未来；必须将此视为一项生死攸关、经常性和长期的任务。



会议现场。图自越通社

苏林强调，本着“思想通则行动才坚决，成果才实在”的方针，必须建设一支在任何考验面前都坚定、坚强的干部和党员队伍；必须使政治思想教育工作落到实处、取得实效；遏制、击退、消除部分干部和党员中理想信念淡薄、政治思想、道德、生活方式蜕变的现象；必须在思想战线上筑牢“民心阵势”，使每一位干部、党员和群众都具备抵御歪曲、攻击言论的良好抵抗力。



苏林指出，要紧跟实际，“把握准脉搏，洞察每一次脉动”，了解人民生活和社情民意。这项工作必须经常、持续、敏锐地进行，避免被动和意外；必须真正做到“以耳倾听、用心理解、以理服人、以情引导”；必须切实执行胡志明主席所嘱咐的“听民说、说民懂、做民信”方针，以及在现阶段，必须“鼓舞并同人民一起行动”。这项工作必须以人民为主体、为中心；掌握好民情；最大限度地利用大数据、人工智能等测量分析工具来“倾听”人民的心声和愿望。从而，宣教与民运工作者为党和国家出谋划策，制定合乎民心的方针政策，及时解决紧迫问题，避免在问题初现时就形成舆论“洼地”。



苏林要求集中建设一支汇聚“心纯、智明、笔锐”的宣教与民运干部队伍，真正成为在政治、思想、道德建设以及全民政治思想工作方面提供战略参谋的忠诚战士。苏林强调，要建设一支在宣教与民运工作中“专心熟业”的干部队伍。



在会议框架内，代表们听取了关于党在宣教与民运工作中的数字生态系统的报告。据此，中央宣教与民运部的数字生态系统正在本着边做、边吸收、边完善的精神部署实施，确保全系统协调一致、高效、安全、易用。预计到2026年第二季度末，将完成服务于宣教与民运工作的全部数据库总体的连接与综合开发利用。（完）