苏林总书记：将选民的信任和期盼转化为务实高效决策

越共中央总书记苏林出席会议并 发表讲话。图/越通社

3月31日，越南全国选举工作总结会议在河内召开。

在开幕式致辞中，越南国会主席、国家选举委员会主席陈青敏表示，此次选举筹备工作周密、细致，在国家选举委员会、国会、政府、越南祖国阵线中央委员会以及各级各部门的高度责任精神下顺利推进。国会主席强调，这是建设“民有、民治、民享”的社会主义法治国家进程中的重要里程碑；同时将继续推进机构组织改革，运行两级地方政府体制，加快信息技术应用、数字化转型和人工智能的发展。

越共中央总书记苏林出席会议并在发表讲话强调，要把选民的信任和期待尽快转化为务实举措，通过第十六届国会和2026—2031年任期各级人民议会形成一批有针对性、可操作、见实效的决策部署。

围绕选举工作经验，苏林提出五个方面的重要启示：坚持党的集中统一领导，强化系统协同；压实各级责任，形成整体合力；严格规范人事工作程序，确保公开透明、公正有序；坚持以人民为中心，切实保障选民依法行使权利；创新宣传方式，推动传统手段与数字化平台深度融合，不断提升传播效能和社会共识。

苏林强调，衡量选举成效的关键在于能否转化为新一届任期的履职成果。选民投下的每一张选票都应体现在高质量立法、有力监督和科学决策之中，更好服务国家发展大局。他指出，第十六届国会及当选代表要迅速进入履职状态，将选民信任转化为务实行动和具体成果，持续提升国家治理效能。

苏林表示，此次选举充分体现了党的主张、人民意愿与国家发展目标的高度统一，是各级精心组织、协同推进的结果，更凝聚了广大选民的责任担当。面向未来，第十六届国会和各级人民议会应着力建设成为“创新型、行动型、高效型、贴近群众、服务人民”的国家权力机关，不断增强履职能力和服务水平。他同时指出，相关经验做法将为今后进一步完善选举工作提供重要借鉴，并为新一届国会依法履职奠定坚实基础。

越南国会主席、国家选举委员会主席陈青敏表示，将全面贯彻落实总书记苏林的重要指示精神，推动各项工作落细落实。他强调，各级各部门要抓紧推进选举后续工作，精心筹备第十六届国会第一次会议及各级人民议会首次会议，确保各项工作开好局、起好步。(完)