苏林总书记：将越共中央办公厅建设成为党的模范机关

12月19日，越共中央办公厅举行2024年工作总结暨2025年工作部署会议。越共中央总书记苏林出席并发表讲话。

苏林代表中央政治局、中央书记处高度评价越共中央办公厅在2024年所作出的努力和成就。强调这些成就为全党全军和全民的总体成就作出了重要贡献。

关于2025年的工作任务，苏林要求办公厅干部职工充分意识到办公厅在新时期的特别重要作用，要真正成为党的“大脑”，是越共中央政治局、中央书记处的战略参谋机关。

苏林指出，要抓紧完成有关精简机构的第18-NQ/TW号决议的总结工作，优化组织机构，核查工作，补充机制，确保办公厅全面升级，高效运行。

在制定和完善十四大文件草案时，要确保在大会结束后立即组织工作，将各项大会文件落到实处。充分发挥参谋助手作用，帮助领导做到见微知著、未雨绸缪。不断创新工作方式，适应新形势新要求。

苏林强调，要抓好政治思想教育和干部培训工作，预防和打击腐败浪费，将办公厅建设成为党在各领域工作的模范机关。继续发扬“忠诚、团结、创造、敬业、周到、坚持原则”的传统，不断提高各方面工作的质量和效率。

会议向在2024年中作出突出贡献的先进集体、组织和个人进行表彰。（完）授予独立勋章、劳动勋章、政府的竞赛锦旗额政府总理的奖状等。（完）