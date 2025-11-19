新闻
苏林总书记：将土洲建设成为绿色、强盛、可持续发展的海岛特区
合并后，自2025年7月1日起实行两级地方政府，土洲特区党委共7个直属支部，共有121名党员；特区组织机构运行按照中央和省级指示规范开展。土洲圆满完成各项政治任务，推进经济、文化、社会发展；政治安全、社会治安秩序保持稳定。贫困户比例为0.26%（2个贫困户，3个相对贫困户），文化家庭比例接近97%。
除了取得的成果之外，土洲特区仍面临一些困难和不足之处，如人力资源缺乏；作为前哨岛地区，其地理位置具有“特殊性”，用于经济社会发展的土地资源有限，与本土的直连交通方式不足，电力供应和基础设施仍不完善等。
苏林总书记在会上发言时对岛上群众所面对的困难深表同情，这里全年四季烈日炙烤、狂风肆虐、巨浪拍岸，缺电和缺乏清洁用水、学校和医疗设施不足等。但岛上人民以及干部、战士都是勇于战胜挑战，日夜坚守海域和海岛，默默承受艰辛，为祖国的安宁与发展做出贡献。
苏林总书记认为，土洲特区刚刚成立，岛上人口稀少，风大浪高，各岛之间交通仍然困难，但正是这里成为维护西南海域和平与祖国边疆安宁的靠山。
“土洲不仅具有经济利益，而最先是具备极其重要的国防战略价值。我们决心本着‘舰首驶向大海；守海、守民、守护祖国安宁’的精神，努力把土洲特区建设成为越南的骄傲、可持续、支柱性、发展的海岛区域。”苏林总书记强调。
苏林总书记强调，为了实现土洲可持续发展、改善居民生活，安江省需要与国防部、公安部及相关部委协作，制定土洲特区可持续发展规划，并确保国防与安全；重点支持土洲特区开展可行性研究，建设稳定居民区，升级环岛公路及其他交通设施；完善水源工程，研究电力和通信供应可行性。人口发展是海岛可持续发展的战略性、长期性内容。
苏林建议，国防部应重点巩固海岛防御体系；开展两用机场建设可行性研究，研究升级两个两用渔港以服务渔业后勤；将土洲建设成为西南边防御体系中的战略支点。
苏林总书记希望土洲特区党委、政府、战士和居民同心协力，共同建设一个崭新的土洲：经济稳健、生态可持续发展、国防安全坚固防线、社会治安持久，让全国人民都想要到访、为之自豪、充满信任，并感受到祖国在西南端的脉动；让这里成为一个绿色、强大、可持续发展的海岛特区。
趁此机会，苏林总书记向土洲特区党委、政府和人民赠送了胡志明主席雕像；并向152团和土洲边防哨所等两个单位赠送礼物。
苏林总书记一行还在土洲祠向越南民族解放英雄、杰出文化家胡志明主席以及英雄烈士敬献花圈，并上香缅怀胡志明主席和各位英烈的丰功伟绩。（完）