苏林总书记：坚决务实地转向“发展型治理” 杜绝推诿扯皮

苏林总书记指出，2026年是新一轮发展的开局之年，关系到越共十四大决议和2026—2030年经济社会发展计划的落实，对塑造国家发展模式与长期增长轨道具有决定性意义。在传统增长动力减弱、生产率与竞争力仍面临制约的背景下，实现GDP增长10%以上的目标挑战艰巨，亟需推进深度、有力、果断的改革，不能因循守旧。



苏林集中破解体制机制堵点，释放各类资源；大力推进分级分权，同步优化资源配置并提升基层执行能力；保持宏观经济稳定，控制通胀，确保经济运行在合理区间。财政与货币政策需灵活协同、遵循市场规律，避免滥用行政手段；引导信贷投向生产经营与重点领域，抑制投机行为。



在强调改善投资营商环境时，苏林明确指出，必须坚决摒弃 “管不好就禁止” 的思维，严格保护财产权和经营自由，绝不允许以检查、审计、调查为名干扰民众和企业。同时降低制度性合规成本，扩大干部决策空间并明确问责。



稳定与完善关键市场体系，充分遵循竞争性市场经济的基本规律，包括供求规律与价格规律；系统性地解决金融机构存在的薄弱环节，着力整治交叉持股、隐形持股以及关系型贷款等问题。同时，研究建立针对弱势银行的有序、可控破产清算机制，并适时允许设立新的银行及微型金融机构，以增强金融体系的竞争性、安全性与多样性。



苏林指出，要从根本上转变以生产率和创新驱动为基础的增长模式。今后一个时期，必须把提高生产率、提升人力资源质量、发展科学技术和推进创新置于发展战略的核心位置，将其视为跨越中等收入陷阱、实现高质量、可持续高速增长的关键条件。



要按照绿色化、数字化、循环化方向重构经济结构，把科学技术、创新和数字化转型作为新的增长动力，同时作为激活和更新传统增长动能的重要因素。技术应用激励机制必须以结果为导向，杜绝平均分配、撒胡椒面的做法；加快建设 “真实、完整、清洁、动态”的国家数据基础体系，发展数字政府、数字经济和数字社会；进一步营造更加有利的环境，推动民营经济实现突破性发展，培育一批具有实力的民营大型企业集团，能够参与国家重点基础设施、高新技术和战略性领域建设。



同时，要建设现代化、协同配套的战略性基础设施体系，夯实国家竞争力基础；集中资源推进国家骨干交通、能源和数字基础设施项目；保障能源安全，确保电力供应稳定；加快5G网络部署，前瞻研究6G，发展数据中心，逐步深度融入高技术价值链。亟需制定清晰的路线图，推动越南在电信基础设施质量与5G网络覆盖率方面达到世界领先水平。为此，应大力创新公共投资模式，使其聚焦于引领发展、放大带动效应，并有效激活与撬动民间资本。通过发挥公共投资的示范与引导作用，带动社会资源实现高效配置，力争在下一阶段将增量资本产出率（ICOR）降至4。



在机构设置方面，苏林强调要在强化分级分权的同时提升执行能力，持续推动机构精简、优化与效能提升；严格行政纪律与规矩，压实“一把手”责任，杜绝回避责任心态。他建议将2026年定为“基层干部能力提升年”，重点面向乡、坊及特殊区域干部开展能力建设。



教育与培训战略必须紧密契合劳动力市场的现实需求，精准对接关键技术和支柱性产业的发展方向。在此基础上，需系统提升劳动者基础技能，尤其要强化数字技能的普及与深度应用。



为贯彻落实政治局第71号决议，应将持续提升劳动生产率置于核心位置，以此驱动劳动结构向现代产业转型，有效提高非农领域就业比重。在教育体系内部，需加快推进英语作为学校第二语言的普及进程，并循序渐进地将人工智能、机器人等前沿科技知识融入普通教育课程。

同时，必须构建突破性、创新型的制度机制，大力扶持国家大学及卓越高等教育机构建设，集中资源发展面向未来的战略性技术研究项目，从而为国家的长远发展与竞争力跃升奠定坚实而富有活力的人才基石。



越共中央总书记苏林发表讲话 图自越通社

苏林指出，要高度重视文化和社会领域的全面、协调发展，不断提高人民生活水平，保障社会民生；持续保护、修复并弘扬民族文化价值，同时大力发展文化产业，以电影、文化旅游和表演艺术为重点，将其打造为新的经济增长点；按照政治局第 72 号决议精神，有效实施在保护、照护和提升人民健康方面的突破性举措；力争2026 年完成 11 万套以上社会住房建设， 2028 年提前实现万套社会住房目标；完成边境乡镇 248 所跨学段学校建设。



要主动适应气候变化，加强防灾减灾，强化资源管理和环境保护；重点提升自然灾害预测、预警和应对能力，特别是对山洪、泥石流、滑坡和极端天气现象的防范；加快建设和完善国家土地和房地产数据库，提高资源治理效能，推动市场透明发展；系统治理环境污染，尤其是大城市环境问题；高效实施九龙江三角洲气候变化适应项目以及中部、西原和北部地区防洪、防滑坡、防旱工程；高效开发稀土资源，服务新兴产业发展，同时兼顾环境保护和可持续发展。



苏林还要求，切实巩固国防和安全，维护社会秩序和公共安全；坚定奉行独立自主、多边化、多样化的对外方针，为国家发展营造和平稳定的外部环境；持续建设坚强的全民国防体系，巩固军区和区域防御布局；发展自主、军民两用、现代化的国防和安全工业，提升武装力量的综合实力；确保重大政治活动绝对安全，尤其是越共第十四次全国代表大会以及第十六届国会和 2026—2031 年各级人民议会选举；加强国家秘密保护，特别是在网络空间和数字化转型过程中；大力推进经济外交和科技外交，将国防安全与经济发展紧密结合；扎实筹备并成功举办 2027 年 APEC 会议；持续做好领事保护工作，推动文化外交、民间外交以及科技外交等工作。



苏林强调，国家已汇聚起迈入民族富强繁荣发展新纪元所需的 “势”与“力” ，并相信政府、各部委和地方将团结一致、以高度责任担当果断行动，圆满完成2026年及后续各项目标任务。（完）