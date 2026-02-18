苏林总书记：在新高度上全面推进对外工作

在新高度上全面推进对外工作

越共中央总书记

苏林

回顾越南革命历史，国家的机遇始终与时代的变迁紧密相连。独立之初，胡志明主席已指出“除了国防问题外，外交也是一个独立国家至关重要的问题”，有力地肯定了对外工作对国家和民族的作用与责任。

越共十四大是一个历史性里程碑，开启了民族新纪元。在越共十四大的光辉照耀下，作为一项至关重要和经常性的任务，对外工作将在新高度上全面展开，使越南与世界脉搏同频共振，与时代气息相连相通，为国家、为民族缔造和平，培育繁荣，并构建更高更稳的地位。

越南站在新纪元的门槛上

越南共产党第十四次全国代表大会。图自越通社

世界正经历着快速、剧烈、影响深远、具备时代性的转变。各种运动趋势交织并存、方向相悖，既相互联系、更深依赖，又呈现更强烈的分离与竞争。人类正步入一个隐藏着不少风险，同时也开启众多发展机遇的阶段。无论大小、无论发达还是发展中，没有任何一个国家能够置身于时代变迁之外。

一方面，多边国际关系体系和国际法被侵蚀，主权争端、领土冲突增加。政治、经济竞争与对技术、能源和战略基础设施控制权的争夺相伴而行。传统与非传统安全挑战在规模和性质上日益严峻。另一方面，和平、合作与发展，可持续与包容性增长，以及全球化的当代趋势和潮流仍在继续。国际社会大部分都希望构建一个民主、公平、平等、基于国际法的世界秩序。科技革命正开辟基于人类知识和潜能的无限发展空间。

越共十四大标志着越南民族在有党领导96年、取得独立80年和实施革新40年后，开始步入新纪元的时刻。继独立自由的纪元、建设社会主义的纪元以及革新开放的纪元之后，国家开始步入繁荣、文明、幸福，与五大洲强国并驾齐驱的新发展纪元。

落实越共十四大决议的阶段（2026—2031年）是一个关键阶段，对于国家实现突破，成为高收入、技术水平先进的发达国家具有决定性意义。或许，由于发展模式和国治理念逐渐暴露结构性瓶颈，国家可能又陷入中等收入陷阱。历史表明，在新旧交替的过渡期，如果不能及时跟上世界的节奏和时代潮流，落伍的风险将比以往任何时候都更加凸显。

越南设定2045年成为高收入发达国家的目标。图自越通社

在新高度上全面推进对外工作

兼顾时代要求和国家需求，实现两个百年战略目标是党对人民和国际社会的政治—历史承诺。人类历史证明：哪个国家能够发挥战略主动性、把握时代力量来增强内力，哪个国家必将取得成功。纵观人类历史长河，世界实践揭示了一个一贯规律：没有一个强大发展的国家不为自己构建一个强大的外交。在当今世界中，一个国家的安全与发展不能截然分开，也不可能置身于世界和时代、时局和格局的影响之外。

面对历史性时刻，国家需要做出历史性决策。新纪元要求我们推进“在新高度上的全面对外工作”：保障国家和民族最高利益；以和平、独立、自主、自强为基础；以人民作为一切政策的中心；将对国际社会的责任担当视为己任。在新高度上，对外工作将更加自信、自主、自立、自强地展开；为国家战略目标的实现做出更有效的贡献；展现出越南对世界的和平与发展的更大责任。

越南与印度两国参加实地维和行动演练。图自越通社

这是目标层面上的新高度全面对外工作。所有对外活动都旨在保障国家和民族最高利益，为了党的强大，为了国家的富强，为了人民的富足、幸福而开展；深度融入国际，在世界政治、经济和人类文明中占有重要地位并发挥重要作用，为地区乃至世界的和平、稳定、公平、社会进步及各民族繁荣发展作出贡献。

这是领域层面上的新高度全面对外工作。对外工作并非一个孤立的领域，而是与国防、安全、经济、科技、文化、社会紧密相连，形成有效服务建国卫国事业的综合力量。全面外交路线以经济社会发展为重点，将服务发展和融入国际的任务视为至关重要的经常性任务。

这是主体层面上的新高度全面对外工作。全面对外是全党、全民的事业，发挥党际外交、国家外交和人民外交三条外交渠道的作用，同时动员国会外交、各部门和各地方外交参与，在外交与国防安全之间，政治外交与经济、文化、科技外交之间形成联动。

开展对外工作“重要且经常性”任务

在新高度上的全面对外工作是继承与发展的结合。对外工作继续坚持：独立、自主、自强、和平、友好、合作与发展的路线，对外关系多边化、多样化；是国际社会值得信赖的朋友、伙伴和负责任的一员。同时，越南对外事业继续发展，吸收现代外交的精髓、知识和方法，深入贯彻“以不变应万变”的精神。走和平、独立、自主、自强的道路，不仅是为了建设一个富强国家造福人民，也是为了负责任地为地区和平稳定、为基于法律的国际秩序作出贡献。这是我们构建可持续对外关系的指南针、道义基础和基本原则。

同时，发展到一个新高度的全面对外工作中，对外工作和融入国际必须是“重要且经常性”的任务。这是思维方面的重要发展，其中，对外、融入国际是主要任务之一，具有首要的重要性；同时必须经常性开展，要求具备高度的主动性、敏锐性、及时性和实效性。这一思想将对外工作置于中心位置，对国家的安全与发展承担更高责任：维护和平以保稳定，保持稳定以促发展，通过发展提升国家综合实力。据此，新高度上的全面对外工作将按照以下方向开展重要且经常性的任务：

第一，对外工作发挥先锋作用，履行为国家营造有利国际格局这一重要、经常性的任务。世界越是动荡，巩固国家和平稳定越是重要、关键。对外工作要在任何情况下都具备“战略主动性”，保持“内安外和”：对内保持稳定发展，对外维持和平合作。与国防、安全一道，对外工作要坚决、坚持牢牢捍卫祖国的独立、主权、统一和领土完整；捍卫党、国家、人民和社会主义制度；捍卫革新、工业化、现代化事业；捍卫国家和民族利益；捍卫政治安全、社会秩序治安和民族文化；维护政治稳定与和平环境，以便按照社会主义定向建设和发展国家。同时，在国际法和《联合国宪章》基础上，以和平方式推动解决分歧。

第二，对外工作成为营造有利条件、争取外部资源、为国家开辟新发展空间的动力。世界正由新趋势所塑造，成功的国家是那些主动把握、先行一步、置身时代潮流的国家。对外工作的任务是识别和把握当今塑造世界经济的趋势（如创新、数字化转型、人工智能、量子技术、自动化等）所带来的机遇；将良好的政治关系转化为具体的经济成果，通过各项经济协议、贸易投资协定，支持越南企业走向世界，更深地参与区域和全球供应链，使人民直接受益。

越俄联名公司在海上的高科技钻井平台。图自越通社

第三，对外工作展现对国际社会的高度责任感，为建设并维护公正、平等、基于国际法的国际秩序作出贡献。在全球化的世界里，国家和民族利益、越南公民和企业的利益不仅仅存在于领土边界之内。捍卫越南国家和民族利益，与维护基于国际法的公正、平等世界秩序紧密相连。新的地位和力量使我们能够为世界共同事务作出积极、负责任的贡献。正如胡志明主席曾言“我们既享受了人家的好处，也要有好处给人家享受”，越南将继续履行其在可持续发展、粮食安全、气候变化、净零排放等方面的承诺；同时更深地参与维和行动、抢险救援、人道主义援助、斡旋调解，并在符合自身能力的情况下，在重要问题和机制中发挥核心和引领作用。

第四，弘扬与国家历史、文化、政治、经济地位相称的民族“软实力”。国家的地位和威望不仅在于物质力量，还在于“软实力”。那就是光辉的历史、浓郁民族特色的文化、革新事业的巨大历史性成就，是和平、和睦、在处理国际事务中兼顾情理、尊重国际法的对外路线，是世界人民的同情与支持。在新高度上，对外工作必须为提升国家在世界政治、全球经济、人类文明中的地位和影响力作出贡献。

第五，建设全面、现代、专业的对外和外交体系。新纪元要求建设与地区并重、向国际水平迈进的对外体系。从事外交、对外工作干部必须敢想、敢做、敢于改革创新、敢于先锋突破，以国家、民族利益为重；敏锐把握时势，深刻理解战略，严守纪律规矩，具备国际水平的技能与素养。全方位对外工作不仅是一个部委、一个行业的任务，更是全民的事业、整个政治体系的事业，从而形成综合实力。

面对时代变迁，新高度的全面对外必须以胆略和智慧为罗盘，以信任和责任为合作桥梁，以和睦和法律为价值归宿。我们相信，越南对外工作将继续营造和维护和平稳定，拓展发展空间，提升国家地位，为完成胡志明主席的神圣遗愿作出贡献：“我最后的愿望是：全党、全民团结奋斗，建设一个和平、统一、独立、民主、富强的越南，并为世界革命事业作出应有的贡献。”（完）