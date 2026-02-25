苏林总书记：在新的发展阶段增强“物质内力”与巩固“精神内力”

2月25日，越共中央书记处在河内组织召开全国会议，研究、学习、贯彻落实政治局关于发展国有经济的第79-NQ/TW号决议和关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议。越共中央总书记苏林出席并发表指导讲话。



这是一次非常重要的会议，以线上线下相结合方式举行，主会场设在国会大厦延鸿大厅，在各中央机关，各省、市、乡、坊和特区，军队、公安、企业内组织等设有27284个分会场，各分会场参会代表超过200万人。会议在越南电视台VTV1频道现场直播，在越南之声广播电台VOV1时事频道和VOV交通频道进行广播直播，并在数字平台上同步直播。

国有经济必须成为新时代的“国家支撑”

苏林总书记在会议指导讲话。图自越通社

苏林总书记在会议指导讲话中明确指出，这两项新决议是对党的重大决策的补充，是在国家进入新发展阶段背景下，基于深刻总结实践和发展理论思维的基础上形成的，旨在同时解决增强“物质内力”和巩固“精神内力”这两项具有基础性的要求；肯定了建设独立、自主、活跃、高效的国民经济，并与广泛国际接轨，以及建设先进、富有民族特色的越南文化的决心。



关于发展国有经济，在新阶段，苏林要求，国有经济必须真正具体化为五个“支撑”：一是经济安全与主权的支撑。二是调节、稳定和抗风险能力的支撑。三是引领私营部门的支撑。四是引领改革创新和核心技术的支撑。五是治理规范和经济领域公职廉洁的支撑。苏林指出，上述五个“支撑”必须转化为具体的行动计划，有目标、有衡量标准、有时限、有检查机制、有明确处置措施。否则，国有经济的主导作用将只能停留在口号上，而国家将付出资源浪费、竞争力下降和社会信任流失的代价。

培育民族的意志、纲纪、信心和内生力量



苏林强调，“文化必须为国民指明道路”是以人为中心的文化，是精神基础、内生力量，是越南智慧的结晶，是引领民族发展、独立、自主、自强的动力。



苏林明确指出，今天文化面临的最大挑战不仅是资源匮乏，更是价值体系被侵蚀、行为失范、功利化、言语暴力、假新闻、不实信息以及网络空间有害因素的攻击。若不及时振兴文化，我们可能在短期内实现快速增长，但将缺乏长期支撑。人们可能变得富有，但在行为规范、自尊心、公民责任和奉献渴望方面却会贫乏。



苏林建议集中同步落实五项重点任务：首先，必须构建和弘扬新时期国家价值体系、文化价值体系和越南人行为规范。其次，必须将建设健康的文化环境视为基础性任务。第三，将重点放在教育和人的发展上，将其视为文化振兴的贯穿主线。第四，发展文化产业，使文化既是精神基础，又是经济资源，更是国家软实力。第五，构建政治体系中的文化，并将其视为社会信任之本。

苏林强调，本次贯彻学习的这两项决议不仅是并列的两组任务，而且是一个统一、相互支撑、相互促进的发展结构。其中：第79号决议旨在打造物质内力，使国家保持稳定、掌握重大平衡、提升国家自主能力。第80号决议旨在打造精神内力，培育民族的意志、纲纪、信心和内生力量。（完）