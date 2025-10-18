苏林总书记：国防部第二总局继续当好党和国家战略情报机构的角色

10月18日上午，越南国防部第二总局举行越南国防情报传统日80周年（1945.10.25-2025.10.25）纪念典礼暨胡志明勋章授勋仪式。越共中央总书记、中央军委书记苏林出席纪念典礼并发表指导性讲话。国家主席梁强，政府总理范明政送来花篮表示祝贺。



苏林在纪念典礼上代表党和国家领导高度评价并热烈表彰和祝贺国防情报总局所取得的战功、成绩和光荣传统，并祝贺其值此纪念传统日80周年之际荣获胡志明勋章。



苏林强调，经过80年的建设、战斗和成长，历代国防情报干部和战士始终展现出坚定的政治本领，绝对忠诚于党的革命事业，默默战斗，主动打击敌人，稳步克服一切考验和困难，出色完成被交付的任务。



近期，国防部第二总局党委常委会已做出指导，在多方面表现优异，完成核心政治任务；及时为党和国家领导、中央军委、国防部提供参谋，制定正确决策，灵活有效处理各种情况，避免陷入战略被动和意外。全行业经常注重队伍建设，集中朝着"精简、高效、职责明晰"方向做好组织健全工作。

关于未来的方向和任务，苏林指出，面对当前错综复杂的国内外形势与繁重艰巨的使命任务，国防情报总局必须强化阶级属性与革命本色，始终彰显作为党、国家、军队和人民绝对忠诚、特别可靠的骨干力量；要继续充分发挥作为党和国家战略情报机构、中央军委和国防部专业军事情报机构的重要职能。国防情报总局应当更高效、更有力地为党、国家、军队、各部门行业及地方政府提供形势研判、决策支持与应急处置等专业情报服务。



苏林建议，国防情报总局需朝着"精简、高效、职责明晰"方向，定期核查组织机构及完善组织架构，着力构筑扎实灵活的情报阵地， 最大限度地发挥方法和力量的合力。



苏林要求，国防情报行业必须始终将建设革命化情报干部队伍置于核心位置，以此作为建设革命化情报力量的基础；建设具有坚定政治本领、敏锐业务眼光和思维、与职责任务相称的专业水平和知识、数量合理、质量日益提高的干部队伍，满足当前和长期任务要求。



在纪念典礼上，越共中央总书记苏林代表党和国家领导，向国防部第二总局授予胡志明勋章。（完）