苏林总书记：发展战略技术刻不容缓，必须采取更果断的行动

科技发展、创新创意和数字化转型中央指导委员会（以下简称“指导委员会”）3月18日下午在河内主持召开关于战略技术专题会议，以评估实施情况并寻求推动战略技术的措施。



越共中央总书记、指委会主任苏林主持会议，政府总理范明政一同出席。



战略技术发展是具有重大意义的问题。这不仅是科技行业的任务，更是国家的战略问题，直接关系到国家在新阶段的竞争力、发展自主权及其地位。



苏林在会议上发表总结性讲话时强调，关于各大方向，必须明确战略技术发展与国家发展战略相结合的目标。技术发展不是为了追赶世界技术趋势，而必须源于经济发展的需求和国家的长远利益。因此，战略技术必须直接服务于提高经济的生产力和竞争力，形成新的产业，以及确保关键部门的技术自给自足。



关于战略技术清单确定方向，苏林总书记要求，战略技术清单需要按两组结构来考量：第一组是已拥有成熟市场且具有重大、直接和即时影响的行业和领域的战略技术。第二组是创造新增长动力的技术、面向未来的基础技术、保障安全国防领域自主权的技术。



苏林总书记发表讲话。图自越通社

苏林建议，企业必须真正成为技术生态系统的中心。政策机制的设计必须朝着大力鼓励企业，特别是民营企业投资于科技和创新的方向进行。国家重点履行四个角色，即战略导向、营造有利的制度环境、订购和支持技术研发、支持产品商业化和市场拓展。



苏林明确指出，必须大力革新组织实施模式，明确负责人的责任是关键所在。若不解决组织实施环节，就不会取得切实成果。因此，对于每一项技术、每一项战略性技术产品，必须明确指定牵头部门、协调机构以及主动实施所需的资源。



苏林总书记强调，必须特别重视高质量人力资源和创新生态系统；没有好的人才，就不可能有好的技术；没有优秀的专家队伍、优秀的工程师、强大的科研人员、优秀的技术管理者，就无法掌握战略性技术。



苏林指出当务之急是按照精简、集中于对国家眼前和长远发展具有决定性意义的领域的方向，重新审查和完善战略性技术及战略性技术产品清单。



苏林建议，核查和完善发展战略性技术的财政、经费机制，特别是税收、信贷优惠，利率支持，公私共同资助，使用国家预算订购采购等特殊机制。同时，核查、调整并制定服务于战略技术发展的高质量人才培养计划。



苏林强调，发展战略性技术刻不容缓，必须采取更强有力、更果断、更有效的行动。当前国家需要的不仅仅是政治决心，而是具体的结果；不仅仅是正确的文件，而是做正确的事并坚持到底；不仅仅是纸面上的参与，而是整个政治体系、企业界、知识分子队伍、科学家及全社会的真正行动。（完）