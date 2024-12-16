苏林总书记：加快推进机构精简 为实现越共十三大目标贡献力量

12月16日上午，越共中央组织部在河内举行了2024年党建工作总结暨2025年任务部署会议，并通过视频连线方式与全国各地分会场连线。苏林总书记出席会议并发表讲话。



越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长黎明兴等主持会议。



苏林总书记在会议上高度评价党建工作在2024年取得的成绩，尤其是在越共十三大决议实施过程中所取得的成果，并强调了从中央到地方各级组织建设工作的协调统一。苏林明确指出了一些需要解决的不足之处。



对于2025年工作方向和任务，苏林提出，各级党委和中央干部的负责人应时刻思考并回答三个问题，即如何建立高效的党政机构体系？如何培养一支具有觉悟、热情为人民和党的事业服务的干部队伍？我们党为何要将干部工作视为关键中的关键？ 苏林总书记强调，必须做好参谋工作，精简政治体系机构设置，与干部队伍结构调整相结合。在精简机构过程中，因涉及部分个人和组织的情感、愿望及利益，因此需以客观、谨慎、民主、科学的方式推进。

苏林总书记指出， 机构精简必须坚持党的原则和中央的统一观点，确保遵循宪法、政治纲领、党章以及党的各项原则和中央决议，保证工作具有整体性、系统性和贯通性。



苏林总书记要求，在精简组织机构的过程中，必须确保党组织真正成为智慧核心、总参谋部和先锋队，切实发挥其对国家机关的领导作用，绝不能出现狡辩或放松党的领导的现象。各参谋机构和党组织要精简高效，对党和政治体系中各职务的兼任情况进行全面评估，确保制定出符合实际的政策和决策。 苏林建议，要抓紧核查党的相关规定，当好参谋助手，按照规定提出补充、修改或颁发新规定的建议，为政治体制的正常运作提供法律和政治保障，避免发生任何中断。对于政治局、书记处、各级党组织及地方政府决策范围内，应当优先进行，不必等待中央的进一步指示。党组织各机关应研究并统一部署，真正做好机构精简，并尽早着手实施。

中央组织部和政府党组应尽快向政治局报告，并提出关于机构精简的待遇与政策。中央组织部、政府党组和全国人大党组应及时向领导人提供参谋，抓紧修改和补充党内规定和国家法律，以确保机构精简后能高效运作。苏林总书记明确指出，坚决防止和打击利用安排机构精简和重组主张政策来进行消极腐败的行为。实质性地大力革新员工的招聘、培训、晋升、任用、轮换、动员和考核等工作，根据具体的、可衡量的产品来筛选员工和任命干部，针对品质差、素质低、能力缺、威望低的人制定有效淘汰机制，使用能力突出者。



苏林总书记强调，干部工作是党建工作的一项核心任务，关系党的存亡、国家政权的命运。干部是一切工作的根本，是革命成败的决定因素。党的组织建设工作与干部工作一样，具有特别重要的地位、重大的责任和伟大的光荣。



进入新时代，苏林总书记要求全体党建部门更加深刻地认识到自己的角色和责任，加倍努力，以最高政治决心奋力前行，完成各项部署任务；重点是就精简组织机构和政治体制等问题及时提出建议，为超额完成2024年至2025年和党十三届任期的目标任务创造突破；做好各级党代表大会的准备工作，向党的十四大迈进。（完）