苏林总书记：军队青年要树立远大志向

值此越南人民军建军80周年（1944年12月22日~2024年12月22日）和全民国防日35周年（1989年12月22日~2024年12月22日）之际，12月18日，越共中央总书记、中央军委书记苏林在河内会见全军先进青年官兵代表。

苏林总书记高度评价全军青年官兵的敢想、敢做、敢担当和自主创新精神。40年实施革新政策以来，越南的实力与威望不断提高，这一成就离不开全军青年官兵的贡献。

面临新形势新任务要求，苏林总书记建议军队青年官兵要奋发努力，培养革命道德，对党、国家和人民绝对忠诚；攻坚克难，奋发图强，自立自信，激发民族自豪感，树立远大志向；坚持维护国家主权和领土完整，维护民族利益，保护革命成果，为世界和平做出更大贡献。

苏林总书记指出，在新的革命时期，军队青年官兵要带头贯彻落实党的方针政策，致力打造精干、强大、高效的现代化军队，坚持反对腐败、浪费，积极参与经济社会发展、科学研究、扶贫济困、消除危旧住房、抗灾救灾等工作，熟练掌握武器装备和技术，不断提升训练质量、备战水平等。

苏林总书记要求关注改善军队青年官兵生活条件尤其是驻守在边境、岛屿等偏远地区的官兵；切实做好青年官兵思想教育，培育革命理想；落实好军事外交和群众宣传教育工作，为构建血肉相连的军民团结、筑牢“民心阵地”作出贡献。

苏林总书记表示，相信全军青年官兵将竭尽全力为全党、全军和全民维护越南革命成果，胜利实现建党建国“两个百年奋斗目标”做出贡献，无愧于党、国家、中央军委、国防部和全国人民的信任和期望。 （完）