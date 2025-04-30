苏林总书记：以越南胆识、智慧和力量 继续在新纪元里创下新奇迹

纪念南方解放、国家统一50周年（1975.4.30-2025.4.30）庆典暨阅兵和群众游行活动场景。图自越通社

越通社河内——4月30日上午，越共中央委员会、国会、国家主席、政府、越南祖国阵线中央委员会和胡志明市联合在胡志明市隆重举行纪念南方解放、国家统一50周年（1975.4.30-2025.4.30）庆典暨阅兵和群众游行活动。



庆典在一场精心编排、主题为《辉煌的越南江山》的文艺演出中拉开序幕。



庆典以庄严的升旗仪式开始，伴随着在胡志明市第一郡白藤码头由礼炮队鸣放的21响礼炮声隆重举行。



在庄严而隆重的气氛中，苏林总书记代表党中央、国家和越南祖国阵线中央委员会的领导人，发表了纪念南方解放、国家统一50周年的重要讲话。



苏林总书记在活动上发言。图自越通社

捍卫国家独立、统一的渴望



苏林总书记强调，在这神圣的时刻，我们深切缅怀并无限感恩敬爱的、始终怀揣着解放南方、实现国家统一的炽热愿望的胡志明主席——我们党和民族的天才领袖，越南革命的伟大导师，民族解放的英雄，世界文化名人，国际共产主义和工人运动的杰出战士。我们永远铭记并深切感恩历代革命老前辈领导人、英烈、越南英雄母亲、人民武装力量英雄，历代干部、将领、军官、战士、游击队员、青年突击队员、战时后勤支援民工、伤残军人、烈士家属、革命有功人员家庭，以及全国各地和旅居海外的越南同胞们，他们为南方彻底解放、国家统一的伟大事业作出了巨大贡献和牺牲。



苏林总书记由衷感谢国际兄弟、同志和国际友人、各进步力量以及世界热爱和平人民长期以来对越南民族解放和国家统一事业给予的宝贵、深厚、忠诚且情义无比的支持和帮助。



苏林总书记明确指出，怀着捍卫独立、统一祖国炽热的愿望，秉持“没有什么比独立和自由更可贵”的精神，从北方的难关关口到南方的金瓯角，举国上下齐心协力抗击侵略者，处处展现了军民英勇牺牲、辉煌战功的壮丽画卷。怀揣着铁一般的意志“解放南方我们决心奋进”，我军我民步步胜利，逐步粉碎敌人各个部分，直至以历史性的胡志明战役为顶点，彻底解放南方，实现江山一统。



苏林总书记强调，抗美救国事业取得的胜利，源于党的正确而富有创造性的领导；源于以全国大团结和国际团结力量进行的人民战争路线；源于军事斗争、政治斗争和外交斗争的有机结合，以及善于把握时机、集中力量发动总攻和总起义的艺术；源于北方大后方以“不缺一斤粮，不少一名兵，纵贯长山山脉去救国”的精神对南方大前线的强大支援；源于苏联、中国以及其他社会主义兄弟国家给予的巨大、正义而有效的支持与帮助；源于越南-老挝-柬埔寨三国之间的特殊团结；源于世界各国爱好和平与进步的人民和力量，其中包括美国进步人士的支持。特别是，1975年春季大捷极大地鼓舞了世界各国人民为和平、民族独立、民主与社会进步而进行的民族解放斗争，揭开了新殖民主义在全球范围内走向破产的序幕，创造了20世纪人类历史上的一个重要转折点。



苏林总书记代表党和国家领导人向胡志明市党委、政府和人民授予“劳动英雄”称号。图自越通社

苏林总书记强调，伴随着具有时代意义的伟大胜利，1975年春季大捷还为我党和民族的革命事业留下了具有深远理论和实践价值的宝贵经验教训。但最大的经验教训，也是决定1975年春季大捷胜利的首要因素，是坚持党的绝对领导，全面建设坚强有力的党，不断提高党的领导能力和战斗力，贯穿于整个民族解放斗争、国家统一和社会主义建设与保卫过程中。



苏林总书记表示，在党的领导下，全党、全军和全民充分发扬抗美救国战争胜利中积累的宝贵经验教训，齐心协力，携手恢复、重建、建设和发展国家。国家统一50年和革新事业近40年来，我国已克服重重困难与挑战，取得了具有历史意义的伟大成就，塑造了如今强大的基业、实力、国际地位与威望。



苏林总书记指出，为实现国家“比当今十倍增长”的愿望，我们必须解放所有生产力，释放一切资源，发挥国家一切潜力与优势，大力推动经济社会发展。力争2025年经济增长率达到8%以上，2026-2030年阶段经济增长率达到两位数目标，坚定完成各项战略目标，到2030年，越南成为拥有现代化工业和高人均收入水平的发展中国家，到2045年成为走向社会主义和具有高收入的发达国家。全力破除制约发展的机制体制障碍。调整经济空间，拓展发展空间，推进分级分权管理，整合经济资源；建立以科技创新和数字化转型为主要动力的新增长模式，推动经济生产率、质量、效率、竞争力发生强劲变化，把民营经济确定为国民经济最重要的推动力量；不断创新思维，创造出新的生产力、生产力量和新品质。



建设国家日益“更加光辉壮丽”



苏林总书记感慨说，我们为民族的光荣历史传统感到骄傲，基于对全国战士、同胞们巨大贡献和牺牲的无限感激，我们更加意识到自己有责任落实胡伯伯生前的叮嘱：“党要出台好计划，推动经济、文化发展，不断改善民众的生活水平”。

苏林总书记强调，贯彻“以民为本”，人是建设、保卫和发展国家的中心、主体和目的的观点，大力推行民族和谐、和解政策，秉持“同根同源、同祖同宗”精神。所有越南人都是祖国之子，都是越南公民，有权利在自己的祖国生活、工作、自由追求幸福和爱情，有权利和义务为国家建设事业作出贡献。全党、全民、全军本着“搁置过去、尊重差异、面向未来”方针，齐心协力建设一个和平、统一、幸福、繁荣和发展的越南。



苏林总书记明确指出，作为一个曾在过去遭受战争造成无数苦难与损失，同时也是在过去几十年中从和平、友好合作中获得巨大利益的民族，越南真诚希望与国际社会一道，共同建设一个和平、繁荣、团结与发展的未来。让我们在今天尽己所能，为后代留下一个不仅更加美好的世界，更是对当代人责任意识与智慧的信任与敬佩。



南方解放、国家统一50周年也是各阶层人民、各民族、各宗教同胞、全体党员和海内外人民“万众一心、团结携手、心系祖国”，建设一个富强、文明、幸福的越南的历史性时刻。



作为一个深受战争创伤、饱经磨难的民族，深刻理解和平、独立、自由的宝贵价值的民族，苏林强调，我们必须继续加强和现代化国防与安全建设，打造全民国防，以和平自卫为宗旨，未雨绸缪、居安思危，牢牢捍卫祖国。建设并发挥好“民心阵地”的作用，巩固坚实的全民国防阵地和人民安全阵地。



以对光荣的党和在党的领导下军民伟大胜利的自豪感，苏林总书记明确指出，我们更加努力设得更加纯洁、坚强、全面的党，使党真正成为“道德和文明”的象征，成为民族与时代智慧、荣誉和良知的代表，无愧于人民的信任、选择与期望。发扬1975年春季大捷精神，继承革新40年来取得的宝贵成就，全党、全民、全军正齐心协力，奋力完成2021—2025年五年经济社会发展计划，积极竞赛，迎接各级党代会，为党的第十四次全国代表大会献礼。



越南国旗在天空飘扬。图自越通社

苏林总书记强调，“以越南的胆识、智慧和力量，我们曾创造了1975年春季大捷，必将在新纪元——富强、文明、繁荣和奋发图强的新纪元中创造新奇迹，让我们的国家日益“更加光辉壮丽”，与世界强国并肩而立，实现胡志明主席的夙愿和整个民族的共同渴望。”



在纪念南方解放、祖国统一50周年的英雄氛围中，陈玉土少将代表胡志明战役力量讲述了越南人为国家取得全胜而奉献青春、勇气和热血的难忘岁月。他相信当今和未来的年轻一代将继承前辈们留下的事业，坚持维护和发扬民族传统、英雄的越南人民军决战决胜的传统，尽最大努力将国家建设得日益富强、美丽、繁荣和幸福，带领国家迈入新时代。



胡志明市团市委执行委员会委员黄孟芳代表越南年轻一代向为祖国牺牲的历代的前辈们表达无限的感激之情。她表示，年轻一代始终深知自己肩负着继承前辈们赋予革命事业的责任和使命，他们永远坚信党和胡伯伯选择的道路，培养道德品质，弘扬爱国、自力更生、自信、自强、民族自豪感，维持和弘扬国家宝贵价值，在国际舞台上传播越南价值观，不愧为越南英雄一代的青年公民。



值此机会，苏林总书记代表党和国家领导人向胡志明市党委、政府和人民授予“劳动勋章”的称号，表彰他们在防控新冠肺炎疫情，恢复与发展经济社会中取得出色成绩，为建国卫国事业作出的贡献。



接着，越南人民军副总参谋长阮文义上将主持阅兵仪式。（完）



