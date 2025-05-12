苏林总书记：不断加深越白两国人民的友谊

苏林总书记见面会上发表讲话时对能与白俄罗斯的同志和朋友们会面感到非常高兴和感动。苏林总书记强调，自越白两国于1992年建立外交关系30年来，尽管经历诸多困难与挑战，但两国人民之间的团结友谊始终牢固、深厚且充满信任，这是两国人民的宝贵财富。越南始终如一地重视与白俄罗斯的传统友好关系，愿在各领域加强合作，造福两国人民，为地区和世界的和平、合作与发展作出贡献。越南人民永远不会忘记前苏联政府和人民以及今日白俄罗斯对越南人民此前争取民族独立、国家统一斗争及当前国家建设与保卫事业给予的大力支持和真情帮助。

苏林总书记在见面会上发表讲话。图自越通社

苏林总书记指出，从本国历史实践，越南高度重视人民在构建和平、稳定发展环境中的作用，高度评价两国民间组织在推动交流活动、开展有意义项目方面的积极努力和贡献，有助于增进两国人民之间的理解与合作。

苏林总书记对白俄罗斯对外友好与文化交流协会及白越友好协会近年来所开展的富有活力、富有创意和切实意义的活动表示欢迎，并建议这两家机构继续与越南友好组织联合会、越白友好协会密切合作，组织更多丰富多彩、深入人心的交流活动，吸引更多各阶层人民、科学家、企业家，尤其是青年一代参与，从而增进两国年轻一代的相互了解和联系，为越白两国人民的友谊不断加深作出贡献。各协会也应推动高校、职业组织和企业之间在教育培训、文化、经贸投资等领域建立合作关系，发挥桥梁和纽带作用。

苏林总书记与各位代表合影。图自越通社

苏林总书记强调，民间组织是传承历史、将越白两国人民亲密、始终如一的传统友谊代代相传，为进一步巩固和发展越白传统友好关系作出积极贡献的的重要力量。

同日下午，苏林总书记一行前往设在白俄罗斯首都明斯克的胜利纪念碑献花。该纪念碑是白俄罗斯人民及世界各地游客前来悼念伟大卫国战争牺牲者的庄严之地。（完）