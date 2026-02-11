苏林总书记进香缅怀各位党和国家已故领导人

值此越南共产党建党96周年（1930.2.3-2026.2.3）暨2026年丙午年春节即将来临之际，2月10日下午，越共中央总书记苏林在河内进香缅怀长征、黎笋、杜梅、黎可漂、阮富仲等原越共中央总书记及武元甲大将。



在民族传统春节将至的温馨氛围中，苏林总书记亲切慰问了长征、黎笋、杜梅、黎可漂、阮富仲等原越共总书记家属的生活和工作情况，并希望其继续发扬传统，不断努力奋斗，在工作中取得诸多成绩，为国家建设事业做出积极贡献。



长征总书记是胡志明主席的优秀和亲近的学生，是坚贞、模范的共产主义者，伟大的人格，越南党和革命的卓越领导人，是革命意志、原则性和组织纪律性的光辉榜样，是为党和民族的革命事业奉献终生的一生。



苏林总书记慰问原总书记阮富仲夫人。图自越通社

黎笋总书记——党的卓越、杰出领导人和富有创造力的理论家。黎笋总书记是为民族独立和社会主义、为共产主义理想奋斗牺牲的耀眼榜样。在国际活动中，他为建立和加强越南与苏联及其他社会主义兄弟国家之间的特殊团结、全面合作和兄弟情谊做出了非常重要的贡献。



杜梅总书记——坚贞的共产党员，毕生为民族独立和社会主义理想、为人民幸福而奉献、牺牲。无论在何种岗位上，他都倾注全部热情，对国家重大问题提出了许多重要意见。



黎可漂总书记是满怀热忱、无私奉献的领导人，对党、对国家、对人民、对军队具有高度责任感。他的革命活动生涯是全国同胞、同志、干部和战士学习和效仿的光辉榜样。



阮富仲总书记是特别卓越的领导人，是学习践行胡志明思想、道德和作风的光辉典范，是党和国家的坚贞共产党员，在党、国家和人民中享有崇高威望。凭借渊博、敏锐的智慧，阮富仲同志为越南全党、全民、全军留下了关于新时代越南革命道路的宝贵思想和理论体系。



武元甲大将——传奇将军，军事天才，胡志明主席的优秀学生。在长达80多年革命活动的整个生涯中，他为党和民族的革命事业立下了巨大功劳并作出了特别卓越的贡献。他的革命生涯与越南革命的发展进程以及党和民族重大、辉煌、充满牺牲和艰辛的历史丰碑紧密相连。（完）