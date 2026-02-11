苏林总书记走访慰问亚赫辽边防哨所干部和战士并拜年

值此越南共产党第十四次全国代表大会圆满成功暨丙午年春节即将来临之际，2月11日上午，越共中央总书记、中央军委书记苏林走访慰问得乐省亚赫辽（Ea H'leo）边防哨所干部和战士，并向他们致以新春祝福。



苏林表示，越共十四大已取得圆满成功。2026年是落实十四大决议的开局之年，世界和地区继续呈现快速变化、复杂多变态势，对维护国家边境安全任务提出更高的要求。



苏林要求亚赫辽边防哨所干部和战士将维护国家领土主权和边境安全放在首位，在任何情况下绝不能掉以轻心；继续发扬“胡伯伯部队”在新时期的优良传统和高尚品质，出色完成各项任务；每一位干部和战士不仅是守护边疆的战士，也是党、国家与人民之间的坚实桥梁；继续贴近群众、贴近基层、走进群众并了解群众，帮助人民发展经济、提升生活质量、保护文化特色，有效落实少数民族和困难家庭的政策，巩固人民群众对党和国家的信心；着力建设廉洁强大的边防哨所党委和全面强大及模范典型的单位。



苏林总书记向亚赫辽边防哨所全体干部和战士赠送春节慰问品。图自越通社

亚赫辽边防哨所需继续发挥在建设全民边防阵势中的核心作用，将全民边防阵势与全民国防阵势和人民安全阵势相结合，主动牢牢掌握当地情况，严格管理边境区域，保持高度战备状态，与有关力量密切配合，及时发现并有效处置各类情况，不让陷入被动状态 ；同时做好边防对外工作，为建设和平、友好、合作与发展的边境线作出贡献。



值此2026丙午年春节来临之际，苏林总书记向亚赫辽边防哨所全体干部和战士以及其家属致以健康、幸福、万事如意的祝愿，并向他们赠送春节慰问品，希望他们继续团结一道，出色完成被赋予的任务。（完）