苏林总书记访问老挝：越老发表联合声明

应老挝人民革命党中央委员会总书记、老挝人民民主共和国主席通伦·西苏里及夫人邀请，越南共产党中央委员会总书记苏林及夫人率领越南党和国家高级代表团于2025年12月1日至2日对老挝人民民主共和国进行国事访问，出席老挝人民民主共和国国庆50周年庆典，并共同主持越南共产党与老挝人民革命党年度高级别会晤。



访问期间，双方发表了联合声明。联合声明中明确指出，在浓厚友好、特殊团结与高度互信的气氛中，双方就各自党情国情、越老关系以及共同关心的地区和国际问题进行了深入、全面和实质性的交流。



在继承和发扬两国特殊团结关系传统的基础上，双方一致同意将越老关系内涵提升至新的高度，即构建"伟大友谊、特殊团结、全面合作、战略对接"的关系，这体现了双方共同的愿景、交织的战略利益以及为两国民族实现可持续、自主和共同繁荣而长期并肩前行的方向。



双方重申将共同把战略互信提升至更高水平，再次确认两党两国在各自国家革新、建设、发展和保卫事业中始终并肩而立、相互支持与帮助的一贯主张。越老、老越关系始终被确定为各自国家对外政策的最优先方向。这是典范性的关系，具有长期战略意义，是决定各自国家革命事业胜利的重要因素之一。这是无价的财富，是各自国家稳定、发展和融入的战略依托，同时也是历史规律、力量源泉和动力，促使两国继续维护、发扬并将其传承给后代。



双方继续强调并重申进一步加强越老特殊关系重要支柱之一——国防安全合作的战略重要性。



双方重申，一国的安全与另一国的安全密不可分；坚决不允许敌对势力利用一国领土破坏另一国或煽动、分裂越老特殊团结关系。继续加强在防范和打击"和平演变"、"暴力颠覆"图谋方面的有效协作，同时共同斗争，驳斥旨在分裂越老特殊关系的歪曲、错误言论。



双方一致同意展现坚定政治决心，在经济、贸易、投资和基础设施发展合作中实现强劲转变和战略突破，使该领域成为一个战略对接支柱，与越老特殊关系的地位相匹配。



越共中央总书记苏林和老挝人革党中央总书记、国家主席通伦·西苏里一致重视并加强高素质人力资源培训合作，特别优先为老挝各部委和地方培训、培养领导干部和管理干部队伍；同意研究制定针对长期工作、熟悉并致力于两国关系发展的干部的优惠政策，以及为在对方国家学习的留学生提供优惠待遇。双方继续有效实施两国政府《2022-2027年教育培训合作议定书》，同时推动落实《2021-2030年越老教育合作质量与效益提升方案》中的各项任务和措施。

双方同意加强信息交流，及时磋商，紧密协调，在国际和地区论坛，特别是在东盟合作框架及东盟主导的机制、联合国、湄公河次区域合作机制、世界贸易组织、亚欧会议等框架内有效相互支持，为维护地区和世界的和平、稳定、合作与发展作出贡献，提升各自国家的威望和地位，巩固越老特殊关系在地区的核心作用。双方强调维护东盟团结及其中心地位的重要性；同意加强合作，有效落实《东盟共同体愿景2045》及相关战略计划，助力实现建设一个自强、活力、创新、团结、统一、以人为本的东盟共同体的目标。



双方重申东盟在东海问题上的一贯原则立场，如其各项声明所述；强调维护东海和平、稳定，保障海上和空中安全、安宁与航行飞越自由的重要性，保持自我克制，不采取使局势复杂化、加剧紧张的行动，在包括1982年《联合国海洋法公约》（DOC）在内的国际法基础上以和平方式解决争端，与有关各方共同推动全面有效落实《东海各方行为宣言》，并早日达成实质、有效、符合包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法的"东海行为准则"（COC）。



双方高度评价此次访问的历史意义和特殊重要性，访问正值两党两国和两国人民正着力落实国家发展战略目标，积极筹备于2026年初各自举行党的全国代表大会和国会代表选举之际。此次访问是具有历史意义的外交活动，体现了越老两党、两国和两国人民之间的相互珍视、深切关怀、紧密情谊和巨大支持与鼓舞。强调一国的成功也是两国的共同成功。



双方一致高度评价苏林总书记及夫人对老挝进行国事访问取得的丰硕成果，认为这是开辟越老关系历史新篇章的重要里程碑。此次访问为进一步巩固和培育两国间伟大友谊、特殊团结、全面合作、战略对接的关系作出了贡献，将越老、老越关系提升至新的高度，政治互信更加深厚，为务实、可持续、长期的合作发展注入了突破性动力，积极促进了地区乃至世界的和平、稳定与发展。（完）