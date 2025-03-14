苏林总书记访问印尼、新加坡：提升越南在东盟区内的地位

关于越南对印尼进行国事访问和对东盟秘书处进行正式访问，地区和国际媒体评价称，越南与印尼在绿色经济、循环经济、可再生能源、半导体产业等领域中合作潜力仍然巨大。此外两国还希望探讨在国防安全、海事、旅游等领域的合作。



印度尼西亚国防与战略研究所协调员、专家贝尼（Beni Sukadis）对苏林总书记此访的结果做出评价时强调，苏林总书记访问印尼和东盟秘书处是越南在外交领域上的巨大成功，同时也是东盟地区各国紧密关系的充分体现。



贝尼也表示，此访有助于巩固越南在地区安全合作中的地位。两国已再次强调了维护航行稳定、反恐和防务合作的承诺。“通过密切与越南的合作，印度尼西亚不仅扩大了经济合作机会，还增强了其在地区外交中的战略影响力，确保更加坚韧的未来和更加纵深的合作。”



据印度尼西亚en.antaranews.com网站报道，越南和印尼已成功实现最重要的目标，就是将双边关系提升至全面战略伙伴关系。两国的合作潜力巨大，需要得到更有效的挖掘和利用。



与此同时，总部在雅加达的Synergy Policies研究与培训院高级政策顾问Dinna Prapto Raharja副教授认为，越南与印尼可通过全面战略伙伴关系相互激励，共同充分利用科学和技术领域的机遇。



她强调，越南是印尼的重要合作伙伴。印尼不再把越南当作东盟年轻成员，而将越南视为本地区供应链中的重要部分。

越共中央总书记苏林同印度尼西亚总统普拉博沃·苏比延多共同会见记者。图自越通社

中国新闻网、搜狐、新浪、百度百家号和东南网等中国多个新闻网站评论称，作为东盟最大经济体的印度尼西亚与越南可以在湄公河—东盟经济走廊框架下深化合作，特别是在数字经济和渔业资源管理领域寻求突破。此外，印尼丰富的镍矿资源与越南的电池生产能力相结合有助于推动东盟更深层次地融入新能源车产业链。



至于苏林总书记对新加坡进行的正式访问，国际媒体密集报道了苏林总书记的会谈和会见活动。国际媒体强调，两国签署多项合作文件，充分证明了两个经济体发展势头强劲。



对苏林总书记此次访新的意义做出评价时，新加坡内政部长兼律政部长尚穆根强调，越新关系升格为全面战略伙伴关系是两国关系史上的重要里程碑，助力深化双方政治、经济、民间交流等领域的合作。



新加坡国家大学国际关系专家Bilveer Singh教授认为，越南在国家发展事业中取得了令人印象深刻的进展。他希望两国将继续深化在人力资源开发领域中的合作。



泰国ThaiPBSworld网认为，越南正在积极重塑外交战略，旨在到2045年成为一个中等强国。泰国ThaiPBSworld网相信，越南将可通过与各国合作关系提升国际地位。



总体上看，地区和国际舆论一律高度评价越南与印尼和新加坡将双边合作关系提升至更高水平，强调这是越南与东盟两个国家关系中的重要进展，同时彰显越南为提升国家地位的主动精神。（完）