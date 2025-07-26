斯帕聘乡是奠边省西北部的一个山区边境乡，距离省行政中心近85公里。该乡居民文化素质参差不齐，仍保留不少陋习，基础设施薄弱，群众生活困难。全乡共有贫困户700户，占比35.02%；相对贫困户302户，占比15%。当前，斯帕聘乡政治安全与社会治安秩序基本稳定，经济、文化和社会发展趋势良好，当地国家目标计划和社会保障政策得以及时有效地实施。



苏林在工作会议上表示，此次工作访问的目的在于了解地方两级政府体制的运行情况，检查各级党代会的筹备工作，为越共第十四次全国代表大会做好准备，展开落实越共中央关于在全国边境乡建设学校的结论。



实地考察乡级政务服务中心后，苏林对地方政府和有关力量的努力给予表扬，并强调乡级政府不仅承担行政事务，更是在将党的主张政策传达至人民、提升民众生活水平、以及把中央的决议贯彻到基层中等发挥重要作用。



苏林总书记视察奠边省斯帕聘乡政治体系运作情况。图自越通社

苏林要求各级党委、地方政府严格落实政治体系运作的相关规定，全面梳理所承担的各项任务和行政手续，确保工作畅通无阻；完善内部规章制度；祖国阵线委员会以及有关部门继续协调配合，确保基层政治体系高效、同步、有力运行。 关于今后的任务，苏林总书记强调，在坚决贯彻落实越共中央和地方在保障经济社会发展、国防和安全等方面各项措施的同时，当地政府还需继续聚焦推进脱贫攻坚工作，更好地关照各族群众和人民群众的生活，特别要集中力量开展扶贫济困，关注医疗、教育培训等领域以及群众的精神文化生活，确保不让任何人掉队。



在奠边省斯帕聘乡新立村文化馆，越共中央总书记苏林和工作代表团走访慰问了当地少数民族同胞，并赠送慰问品。



* 值此越南伤残军人与烈士日78周年（1947年7月27日－2025年7月27日）之际，苏林总书记一行造访了为维护祖国北部边界安全而英勇牺牲的英烈王阿谢之父--奠边省战士王阿朝家庭，并向他们赠送礼物。（完）