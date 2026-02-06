苏林总书记见证越柬合作文件签署和交换仪式

越通社特派记者报道，在对柬埔寨进行国事访问框架内，越共中央政治局与柬埔寨人民党中央常务委员会举行会晤后，越共中央总书记苏林与柬埔寨人民党主席洪森于2月6日共同见证了越南与柬埔寨各部委、行业、地方之间合作文件的签署和交换仪式。



仪式上见证交换了11份文件，包括：越南公安部与柬埔寨内政部2026年合作计划；越南民族与宗教委员会与柬埔寨礼仪与宗教部合作协定；西宁省人民委员会与柴桢省政府合作协定；西宁省人民委员会与波罗勉省政府合作协定；西宁省人民委员会与特本克蒙省政府合作协定；同奈省人民委员会与桔井省政府合作协定；同奈省人民委员会与蒙多基里省政府合作协定；同奈省人民委员会与特本克蒙省政府合作协定；同奈省人民委员会与磅湛省政府合作协定；同奈省人民委员会与磅通省政府合作协定；同奈省人民委员会与上丁省政府合作协定。



仪式上双方交换了11份文件。图自越通社

2025年，越南与柬埔寨关系取得了令人鼓舞的积极进展。但双方合作仍蕴藏着巨大潜力与广阔空间，需进一步深化与拓展，推动双边关系迈上新台阶，以更好地满足两国领导人与人民的共同期待。



苏林总书记和越南高级代表团对柬埔寨的国事访问有望取得突破性成果，为越柬关系开启新阶段，即在更高层次上加强政治互信，在更广范围和更深程度上拓展合作，形成更紧密的联系。



此次访问预计将为两国在经济、贸易和投资领域的紧密深度融合打开机遇之门，在贸易、投资、供应链、农业、加工业、基础设施、能源、交通等重要领域实现战略利益的交织。（完）