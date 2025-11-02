苏林总书记要求加快顺化洪灾损毁设施修复 尽快恢复民众正常生活秩序

越共中央委员、顺化市委书记阮廷忠在汇报中指出，受冷空气增强与高空东风带扰动共同影响，10月25日至30日期间，顺化市遭遇特大暴雨，山区累计降雨量普遍达1000至1800毫米，局部地区降雨量更大。



灾害虽未在洪灾期间造成人员死亡，但灾后共导致15人遇难、1人受伤。市政府及各乡坊人民委员会负责人已开展受灾群众和遇难者家属慰问工作。



截至11月1日16时，顺化市电力供应已全面恢复。



目前，全市40个乡坊中仍有8个处于淹水状态，平均水深0.3至0.5米，其中广田乡、风营乡、和洲坊和富湖坊等区域积水更为严重。地方政府已组织多支救援队伍，向受淹严重地区运送粮食与食品，确保群众基本生活保障。



暴雨洪水导致河岸、海堤及多处道路严重塌陷，基础设施受损严重。顺安、荣禄海岸发生塌方，38处山体滑坡。省道TL14B、国道49号及胡志明公路沿线多处路基受损。



据初步统计，全市直接经济损失约1.781万亿越盾。



在灾后恢复方面，顺化市获得了中央政府与国家储备局的及时支援，包括生活物资、粮食、救援装备及2500亿越盾财政资金。相关资源已迅速调拨至灾区，确保群众基本生活需求，并同步开展退水区域的环境清理工作。



苏林总书记指出，市政府响应迅速、措施得当，落实了中央相关部署，并从实战中总结经验、吸取教训。



苏林强调，顺化市两级政府指挥体系运转高效，数字化技术运用科学有效，预警信息发布公开透明，展现了地方治理能力的现代化水平。广大群众也展现出高度的自觉性与互助精神，共同应对灾情。

苏林代表党和国家领导人向顺化灾区提供援助资金物资。图自越通社

苏林指出，中央、越南祖国阵线、各部门、地方力量及国际友人协同配合，连续多轮支援灾区，有效帮助群众减轻损失。各地坚持“四就地”方针，军队、公安和青年力量冲锋在前，协助转移群众、运送物资、清理环境，为降低灾害影响、恢复生活秩序作出重要贡献。



苏林指出，当前天气形势仍复杂严峻，顺化市上下不可松懈，须将防汛抗灾作为重点任务，做到早谋划、早部署、常态化推进。



针对顺化市提出的治理城市内涝建议，苏林要求地方政府加快推进水库、海堤等关键防洪工程的加固与建设，切实保障人民群众生命财产安全。



他肯定各救援力量在应急响应中发挥的协同作用与时效性，并强调要继续加快恢复进度，确保学生尽快复课、民众早日回归正常生活。（完）