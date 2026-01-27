苏林总书记莅临广宁省向煤矿工人致以新春祝福

越南政府总理范明政，越共中央政治局委员、中央组织部部长黎明兴，越共中央政治局委员、国防部长潘文江大将，越共中央政治局委员、公安部部长梁三光大将，越共中央政治局委员、中央办公厅主任范嘉足，越共中央政治局委员、中央政策与战略委员会主任阮青毅等陪同。



苏林总书记和范明政总理及中央工作代表团前往“胡志明主席访问奈坡（Đèo Nai）煤矿纪念遗迹区”（胡志明主席曾于1959年3月30日亲临此地）献花进香，缅怀胡志明主席的丰功伟绩。各位领导表达了对胡志明主席的深切诚敬与无限感恩，感谢胡主席为民族独立、人民自由与幸福奉献了一生。



造访越南煤炭矿产工业集团奈坡-谷六（Đèo Nai – Cọc sáu）煤炭股份公司干部、工人时，苏林总书记一行亲自向一线生产工人赠送慰问品。



苏林总书记明确指出，要胜利落实越共十四大决议，必须将党的各项主张与方针细化至生活，就必须从生产实践开始，从工地、矿井以及工人的日常生活开始。



苏林总书记要求，整个行业必须将提高劳动生产率与增加收入、改善工人生活相结合；提升工人生活水平必须与提高生产效率和效益紧密结合，确保国家、企业与劳动者之间利益和谐。



苏林总书记要求，在关注工人收入的同时，要特别关心工人们及其家属的生活条件、住房、医疗、教育和文化。这是企业、工会组织及地方政府的共同责任；建设安全、文明、和谐的生活环境，将有助于工人们安心长期工作，与矿区和行业的发展紧密相连。



苏林总书记建议，确保劳动安全和职业健康——这是政治命令，也是组织生产中的道德底线；绝不能以工人的安全为代价来换取产量和增长；需要加强现场监管，应用风险预警技术，提高每位工人及每个班组遵守流程和安全纪律的意识；关注职业健康、防治工伤，正是对行业可持续人力资源的投资。



苏林总书记和范明政总理向煤炭行业的集体代表及工人、劳动者赠送慰问品。图自越通社

在科技快速迭代的背景下，需要为每位工人创造学习、再培训和提升技能水平的条件，使其能够掌握新设备和新技术。建设一支技术熟练、拥有工业作风和高度纪律性的技术工人队伍，正是建设实现国家工业化、现代化目标成功的中坚力量。



苏林总书记强调，广宁省矿业工人阶级的光荣传统是党和民族的共同骄傲，在国家发展新阶段，党对广大工人阶级、特别是广宁省矿业工人寄予厚望。他们是直接创造物质财富的力量，在提高劳动生产率、保障国家能源安全以及推动国家快速可持续发展中发挥着中坚作用。



苏林总书记相信，矿工兄弟姐妹们将继续高度发扬“纪律与协同”精神，将光荣传统转化为劳动生产、维护安全、提升技能和工业纪律中的具体行动，从而为建设和保卫祖国的事业做出日益显著的贡献。党和国家始终珍视、倾听并与工人阶级同行；一切主张和政策都在于不断提高劳动者的物质生活、精神生活和社会地位。



趁此机会，苏林总书记和范明政总理向煤炭行业的集体代表及工人、劳动者赠送慰问品。（完）