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苏林总书记莅临同塔省调研

11日，苏林总书记在同塔省调研期间已要求把同塔省建设成为九龙江三角洲地区生态农业、现代农村、文明农民建设的领先省份之一；推动农业可持续发发展，成为经济的支柱。 12月11日，越共中央总书记苏林来到同塔省，对该省越共十三大决议、越共同塔省第十一次代表大会的决议、中央政治局关于党的各级代表大会，为党的十四大做好准备的第35号指示等落实情况进行调研。

同塔省是注重发展可持续、创新农业，有机和高科技农业等模式。该省经济社会基础设施，尤其是交通基础设施日益完善。教育培训、卫生、文化和社会等领域出现许多进展，取得突出成果。城乡面貌焕然一新。人民收入和生活水平日益提升。

据同塔省的报告，从任期初至今，该省15个经济社会指标中的14个已完成或超额完成5年计划；贫困户比例下降至1.08%；每万人口中30张病床，全部乡镇达新农村建设；42.6%的新农村乡达升级版新农村标准等等。

苏林总书记在听取报告后高度评价同塔省党组织、政府和人民做出的努力和取得的成果；指出同塔省在地理位置、交通对接和人力资源等当面的突出优势。苏林总书记强调，该省要调动一切资源、特征优势，从而实现突破发展，为九龙江三角洲地区和国家的发展做出贡献。到2030年，把同塔省建设成为九龙江三角洲地区生态农业、现代农村、文明农民建设的领先省份之一；推动农业可持续发发展，成为经济的支柱。到2050年，把同塔发展成为率先朝着现代方向推动经济结构革新和转型，为生态经济、淡水经济、适应农业、多试联运和保健等新的经济产业带来机会。

苏林总书记同时要求同塔省需做好党建工作，建设精简、廉洁、强大、有效力和高效运行的政治体系，强化各单位负责任的责任和表率作用；拥有吸引省内外人才的突破政策机制；发展有知识、创新创意、敢想、敢当、敢负责任等的人力资源队伍；注重推进反腐败、反浪费和反消极工作等。

苏林总书记表示相信，今后，同塔省将胜利完成越共同塔省第十一次代表大会提出的任务和指标，为胜利实现党的十三大的决议做出贡献，推动同塔省快速、可持续、全面发展。

此前，在同塔省调研期间，苏林总书记一行来到高岭市阮生色遗迹区，拜谒胡志明主席父亲阮生色副榜坟墓并上香；在该遗迹区留言并植树留念。（完）

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