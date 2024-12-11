12月11日，越共中央总书记苏林来到同塔省，对该省越共十三大决议、越共同塔省第十一次代表大会的决议、中央政治局关于党的各级代表大会，为党的十四大做好准备的第35号指示等落实情况进行调研。

同塔省是注重发展可持续、创新农业，有机和高科技农业等模式。该省经济社会基础设施，尤其是交通基础设施日益完善。教育培训、卫生、文化和社会等领域出现许多进展，取得突出成果。城乡面貌焕然一新。人民收入和生活水平日益提升。

据同塔省的报告，从任期初至今，该省15个经济社会指标中的14个已完成或超额完成5年计划；贫困户比例下降至1.08%；每万人口中30张病床，全部乡镇达新农村建设；42.6%的新农村乡达升级版新农村标准等等。

苏林总书记在听取报告后高度评价同塔省党组织、政府和人民做出的努力和取得的成果；指出同塔省在地理位置、交通对接和人力资源等当面的突出优势。苏林总书记强调，该省要调动一切资源、特征优势，从而实现突破发展，为九龙江三角洲地区和国家的发展做出贡献。到2030年，把同塔省建设成为九龙江三角洲地区生态农业、现代农村、文明农民建设的领先省份之一；推动农业可持续发发展，成为经济的支柱。到2050年，把同塔发展成为率先朝着现代方向推动经济结构革新和转型，为生态经济、淡水经济、适应农业、多试联运和保健等新的经济产业带来机会。

苏林总书记同时要求同塔省需做好党建工作，建设精简、廉洁、强大、有效力和高效运行的政治体系，强化各单位负责任的责任和表率作用；拥有吸引省内外人才的突破政策机制；发展有知识、创新创意、敢想、敢当、敢负责任等的人力资源队伍；注重推进反腐败、反浪费和反消极工作等。

苏林总书记表示相信，今后，同塔省将胜利完成越共同塔省第十一次代表大会提出的任务和指标，为胜利实现党的十三大的决议做出贡献，推动同塔省快速、可持续、全面发展。

此前，在同塔省调研期间，苏林总书记一行来到高岭市阮生色遗迹区，拜谒胡志明主席父亲阮生色副榜坟墓并上香；在该遗迹区留言并植树留念。（完）