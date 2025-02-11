苏林总书记署名文章：做好党的各级代表大会（2025-2030年任期）筹备组织工作

越南共产党中央委员会总书记苏林撰写了题为《做好党的各级代表大会（2025-2030年任期）筹备组织工作》的文章。越通社谨向读者介绍文章全文。

党的各级代表大会（2025-2030年任期）具有特别重要的意义。这不仅是全民、全党内内重大、深广的政治生活，而还是成功举办越南共产党第十四次全国代表大会奠定了基础。更重要的是，这一系列大会是把国家稳步迈入发展、富强、繁荣的新纪元，实现与世界五大洲强国齐驱并驾的愿景，正如我们爱戴的胡志明主席的深切期望和整个民族的共同愿望打下稳固政治基础的关键因素。

越南革命的实践表明，党的各级代表大会在党和整个社会中发挥着引领、指导和支柱作用，具有深远的影响。本次党代表大会肩负三大核心任务：讨论并通过本级党代会文件，并对上级党代会文件及越共十四大文件草案提出意见；选拔参与各级党委的人事；完善从基层到中央的党领导机关人事安排。这些内容均属核心事务，事关党的领导、执政能力和战斗力，影响党的方针、政策和领导措施的制定，决定党内部和政治体系的力量，同时关系到下一届各级党组织的领导成效，以及全民族今后的力量。

我们党是执政党，党的领导依靠自己的纲领。各级党代会文件的作用在于将党的指导思想和方针具体化，形成符合各行业、地方、机关单位和各领域实际情况的务实解决方案。这些文件不仅提供领导方针，还能有效解决现存问题，充分利用机遇、破解瓶颈和障碍，最大限度调动党员、干部和群众的积极参与，形成强大合力，完成或超额完成各既定目标，为全面完成党中央及上级党组织提出的任务和指标作出贡献。各级党委必须确保高质量地参与党代会文件讨论，特别是从基层、社区乃至个人生活实际出发，提出具体可行的解决方案。

各级党委成员不仅是各部委、行业、地方和机关单位的领导、管理、骨干队伍，更是党和政府与人民之间的桥梁纽带，是领导、指导、组织、决定贯彻落实党的路线、政策和国家法律的力量；同时还需掌握民情，及时向党和国家提出符合人民愿望和正当利益的政策建议。党委书记、副书记及党委委员始终是决定地方、机关和单位政治任务完成情况、稳定发展和长远建设的关键因素。

为确保等的各级代表大会（2025-2030年任期）的成功召开，各级党委必须严格落实中央政治局于2024年6月14日发布关于党的各级代会筹备组织，迎来越共十四大的第35-CT/TW号指示及于中央政治局发布于2025年1月18日关于修正、补充第35号指示的第118-KL/TW号结论。此外，中央组织部、中央检查部、中央宣教部与中央民运部、党中央办公厅已下发有关组织召开各级党代表大会的21份指导性文件，这些文件应被视为“教科书”，确保党代会的组织工作顺利进行。

在越南积极落实越共中央政治局关于《关于继续朝着精干、高效方向推进政治体系组织机构革新》第18号决议的背景下，各级党委要迅速健全组织机构，将其投入运作，继续精简各机关、单位和地方内设机构。四个新成立的党委包括中央机关党委、政府党委、国会党委和祖国阵线党委；部分中央党组得到重组；各部委、省、市新党委和党支部根据其所规定的职能、任务和组织结构，尽快完善组织机构并投入正常运作，确保符合党章和越共中央委员会关于组织运作和党委和党支部大会召开过程中的新规定。

为成功召开各级党代会，各级党委应集中于以下三个主要问题。

第一，要统一认识，95年来，越南在党的领导下取得的成就，尤其是40年革新后的成就是非常伟大、值得珍惜和骄傲的。但我国正面临许多困难和挑战，全党、全民、全军必须更加努力、更加团结、更加坚定不移地战胜这些困难和挑战，其中2025-2030年任期各级党代表大会有责任参与，并成为有效解决这些困难和挑战的核心力量。体制机制许多长期存在的障碍、瓶颈尚未得到破解。 “原地踏步”的风险、落后的风险尤其是在经济和科技方面落后的风险、陷入“中等收入陷阱”的风险仍然潜伏。近期，自然灾害、台风、洪灾、气候变化和环境影响等相继发生，给许多地方带来严重破坏。贪污腐败、浪费、消极等现象尚未彻底解决； “言行不一”、“说一套做一套”、“有始无终”、“过度乐观”、不实报告和不称职、不作为、派系干部等现象都是敌对反动势力用来宣传破坏、推行“和平演变”图谋、在内部促进“自我演变”、“自我转化”，以破坏人民对党、国家和政权的信心等的“诱饵”。这些风险和挑战直接威胁到我们在党领导下实现百年战略奋斗目标，到建国一百周年和二十一世纪中叶我国成为高收入发达国家的进程。准确确定“风险和机遇”，明确设定目标，以高度政治决心通过正确、精准、果断的步骤和行动来有效化解困难和障碍，释放所有资源，最大限度地开发各行业、各领域、各地方的潜力和优势。

第二，关于起草文件以及对上级大会文件和党的十四大文件提出意见。各级党代会的政治报告应本着越共十四大各项草案的精神；对上一届大会决定的执行情况作出客观的分析和评估；全面、真实地反映各地方、行业、领域、机构和单位的实际发展情况。

沥青党组织的领导和指示下所取得显著的革新成就；在正视事实的精神上正确评价事实，说清事实，坦率指出当前所存在的限制和缺点，特别是在发展中的障碍和未能解决的难题。深入地分析所取得成就与不足的原因，特别是各单位和地方的路线、政策、措施和解决方案；分析关于部署实施的环节，人事因素和干部工作的决定性，以及民众的参与、共识和支持。

重点对新模式和有效方式进行总结，并吸取出服务发展事业而具有价值的经验教训。同时，要主动研究、掌握和准确预测形势，深入分析当前对各行业、各级地方政府及相关单位和机构产生直接影响的新问题；明确发展潜力和优势，并本着“国家前景、地方行动、企业同行、民众责任”的原则而制定出发展方向、核心任务、突破环节和合理对策；致力于国家经济社会文化的发展，最终目标为提升群众的幸福感并促进民众物质生活和精神生活共同富裕。

关于党委的领导与指导自评报告需要与政治报告保持一致。避免出现刻板复制、机械模仿、毫不用心、敷衍了事和形式主义的现象。党委自评工作应紧密围绕工作制度、行动计划、领导组织实施党委和党支部决议的成果、上级党委的指导以及地方、机关、单位的具体情况；将落实第十一、十二、十三届四中全会决议与学习和践行胡志明思想、道德、作风相结合的成果；党员禁令；干部、党员，特别是主要负责人的表率规定。以领导、指导工作的具体成果和政治任务的执行情况，以及群众和人民的满意度作为评估标准。应当本着自我批评和批评、不回避和不推诿的精神，坦诚、客观地指出存在的不足和缺陷，以及已发现问题的整改和纠正程度。识别并澄清原因，特别是主观原因，从而吸取经验，制定有效的计划、路线图和措施，以便在2025-2030任期内进行整改和克服。自评报告应将集体责任与个人责任，特别是主要负责人和负责各领域、地区人员的责任相挂钩；将其视为评估党委成员在任期内的表现，并推荐越共十四届中央委员会候选人的重要依据。应明确意识到，开展自评工作是增进相互理解和团结一致的机会，有助于构建更好的工作环境。绝不可利用自评工作进行内部争斗，试图打压或损害干部、党员的声誉。

对越南共产党第十四次全国代表大会文件草案以及上级党代会文件草案进行讨论并提出意见，必须注重实质性、有效性和重点性，避免形式主义上的意见。根据党组织和党代会的具体情况，瞄准方向和提出核心内容、新的问题及存在多种方案的问题；选择合适的交流和建议方式，便于接纳和吸取更多富有价值的意见。在讨论过程中，要保持开放的态度，倾听和尊重彼此意见，特别是对新问题、难题，要坚定原则性问题，绝不动摇；时刻保持清醒警醒，防范利用发表意见进行歪曲、破坏的阴谋。

第三，特别重视大会的人事准备工作。需要深刻意识到，人事的准备不仅仅是为一届大会做准备；更是为党组的发展未来，各行各业、各地方、各机关、各单位的发展做好人事准备；更广泛地说，这关乎党的命运、政权的存续以及国家、民族的发展。这是干部、党员和人民群众高度关注的工作；也是不法分子、政治机会主义者通过各种手段进行干扰、散布虚假信息，企图分裂党内团结的问题。关于党委结构，要确保党委在重要领域和地区的直接、全面领导；要注重质量，不能因为结构问题而降低标准；没有必须所有地方、部门、行业都要有党委成员；获选为党委成员的人必须真正作为政治领导核心，代表党员队伍，并获得群众的信任和爱戴；各级党委成员要具备“作战参谋”团队成员的素质，并且在意志和行动上保持高度团结、统一，真正做到廉洁、坚定、忠诚、担当。需要强调负责人在人事选拔工作中的责任，特别是根据中央新规定推荐继任人选。人事选拔任用需要协调好干部内外循环和轮换工作。对于有党委结构但尚未准备好内部干部安排工作的地方和单位，上级党委应当考虑调动符合条件、具备足够标准并能够满足地方或单位政治任务要求的外部人员，推荐或指派其加入党委，或在大会后补充人员。努力实现女性党委成员比例达到15%以上，并在常务委员会中有女性干部；努力实现年轻干部比例达到10%以上，确保少数民族党委成员比例与每个地方、机关、单位的特点、民族结构和具体条件相适应。

除了遵守党章和现行规定外，党的各级党委的人事工作必须按照科学、规范、注重人文关怀的原则进行。必须做好党委委员选举和出席上级党委党代会代表选举的筹备工作。人选推荐提名必须符合标准和条件；按照干部培训方案和相关规章、制度进行，确保民主、公正、透明；选人标准要考察政治标准、道德品行、工作实绩、作风等因素；绝对不能选择不受群众信任的干部，也不能推荐“四处讨好”，“好人主义” 以图获取选票的干部。党委委员人选和被选举参加上级党代会的人选必须是党内的精英，具备良好的政治品质、能力、智慧；具有战略眼光和思维；具有高度责任感，具备创新思维，能够抓住机会，敢想、敢做，敢当、敢负责，不推诿，应对新兴问题要主动作为；具备实践能力、领导力和管理能力；敢于创新、善于创新，为大会提出正确的决策建言献策，以满足国家建设、发展和保卫事业面临的日益复杂和艰巨的挑战。

党代会，特别是新成立、健全的党委党员代表大会准备和举办工作需遵守党的组织原则，尤其是“民主集中制”、“团结一致”、“自我批评和批评”等原则；贯彻落实坚定不移、革新、继承和发展的原则，从而认真、周到、全面准备各项大会的内容，既集中准备大会，又领导落实好政治任务。大会举办工作确保切实、节约，避免铺张、浪费，确保庄重、具有意义；同时革新决议制定、颁发和贯彻方式；加强赋权授权，减少中间机关和牵头；发挥干部、党员的主动性和模范作用，人米你群众的参与和积极支持。主动做好思想工作、宣传工作，凝聚党部内的统一和人民群众的共识；巩固和提高干部、党员对党基层组织的信任。

在制定各项文件和干部工作中发挥各阶层人民的智慧和参与，为大会的成功做出积极、有效的贡献，尽早把党代会的决议落到实处，给一切人民带来温饱、自由和幸福的生活。（完）