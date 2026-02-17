苏林总书记看望慰问河内市党部、政府和人民并致以新春祝福

在全国洋溢着欢乐祥和的节日气氛中，2月16日晚（即农历乙巳年腊月二十九），在辞旧迎新的神圣时刻到来之前，越共中央总书记苏林率领中央工作代表团前往李太祖皇帝像前上香；随后前往河内市委总部，看望慰问河内市党部、政府和人民并致以新春祝福。



在庄严的气氛中，苏林总书记同中央及河内市代表团怀着虔诚之心敬香，缅怀先贤、前辈们建设与保卫千年文明升龙-河内的功勋；守护英雄越南的锦绣山河；为首都和国家的长治久安积淀了极其珍贵的历史价值与传统文化；祈愿国泰民安，国家富强。



在河内李太祖花园区，苏林总书记亲切慰问并向高龄老人、少年儿童、交通警察及环卫工人致以新春祝福。



苏林总书记走访慰问了河内市委并向全体干部人员致以新春祝福。图自越通社

随后，苏林总书记走访慰问了河内市委并向全体干部人员致以新春祝福。



越共中央委员、市委副书记、河内市人民委员会主席武大胜向苏林总书记汇报了2026丙午年春节的筹备与组织工作。他表示，首都河内已做好各项准备工作，确保广大人民群众在欢乐、祥和、安全的气氛中欢度春节。



苏林总书记强调，河内市大街小巷以及春季花市，特别是作为首都核心地带的还剑湖地区，到处洋溢着喜庆祥和的节日气氛；各处装饰经过精心设计与创新，展现了首都的新面貌。



面对新阶段的任务和极高要求，苏林总书记要求河内市凭借其作为首都及国家政治-行政中心的地位，必须真正成为创新创新的先锋。苏林建议河内下定决心，务必实现成为国家发展开创中心及强劲经济增长极的目标。河内市需继续完善卓越体制，推动科学技术、创新及数字化转型；彻底解决瓶颈问题；构建基于科学知识、技术、创新创意、数字化转型及高质量人力资源的新增长模式。



在贺建党迎新春的喜悦与坚定信心氛围中，苏林总书记代表政治局、书记处，向河内市党部、政府以及全体高龄老人、干部、党员和人民致以健康、幸福、安康、兴旺的祝福；祝愿首都河内在新的一年里：新气势——新思维——新胜利！祝愿同胞们、同志们新年安康、兴旺、幸福！



苏林总书记及中央工作代表团看望慰问阮麟勇教授、博士、人民教师，以及阮金女孝副教授、人民医生（原108中央军队医院副院长）一家。图自越通社

在辞旧迎新的时刻，苏林总书记及中央工作代表团看望慰问阮麟勇教授、博士、人民教师，以及阮金女孝副教授、人民医生（原108中央军队医院副院长）一家，并致以新春祝福。阮金女孝医生曾荣获“2025年首都优秀公民”称号。（完）