苏林总书记春节看望慰问河内市委、政府及首都人民

在喜庆的春节氛围中，苏林总书记代表党和国家领导向河内市干部、战士和人民致以亲切的问候和新年的美好祝福。



苏林热烈祝贺河内市委、市政府及首都人民在2024年取得的巨大成就。



苏林强调，2025乙巳年是一个具有特殊意义的重要年份，是完成各级党代会决议指标的关键一年，也是2021-2025五年经济社会发展计划的最后一年。2025年还将举办各级党代会、第十八届河内市党代会，为越共十四次全国代表大会作准备，同时还是纪念许多国家及首都河内的重大事件的一年。



苏林建议河内市继续发挥模范带头作用，推进机构精简和高效运作的政治系统；早日完成基层党组织的建设工作；继续深入贯彻落实该市各级党代会的筹备工作；做好党代会人事安排工作。



苏林对河内市委完成和超额完成该市第十七次党代会提出的各项目标和指标充满信心，为全国胜利实现越共十三大决议作出重要贡献，让人民享受到发展成果。



值此机会，苏林与党和国家领导人一起向坚守岗位的工人、劳动者、公安战士、消防人员及交通警察送上新年祝福。



*在此期间，苏林还看望慰问现年105岁高龄的黄德香少将，并向其拜年。黄德香少将曾任越南驻老挝专家组组长、劳动荣军与社会部副部长。



由于在国家建设与保卫事业及国际合作中的卓越贡献，黄德香少将被党和国家授予两枚一级独立勋章、一级军功勋章以及一级战功勋章，还荣获老挝政府授予的一级自由勋章。（完）



