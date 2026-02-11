苏林总书记春节前夕会见军队离退休老干部代表

值此2026年丙午年春节即将来临之际，越共中央总书记、中央军委书记苏林于2月10日会见了军队离退休老干部代表。



苏林强调，越南革命的伟大胜利，离不开英雄的越南人民军队作出的重要贡献。与会同志不仅是军事、政治战线上的卓越指挥员，更是革命道德、对党、祖国和人民绝对忠诚的光辉典范，是所在社区的模范党员和公民。



苏林代表党和国家、中央军委、国防部领导，祝愿各位代表身体健康，继续将“革命火种”传递给今世后辈。



苏林介绍了越共十四大的若干基本问题时强调，落实十四大决议的突出特点是行动精神的同步性、连贯性、不间断性，从中央到地方，从政策制定机关到组织实施单位，从领导干部到公务员队伍，全部置于一个统一的整体之中。各级党委、党组织、各级政府迅速将决议具体化为符合实际条件、有重点、有优先的行动计划和方案。



苏林总书记发表讲话。图自越通社

苏林要求全军必须坚定党对越南人民军队实行绝对、全面直接领导的原则，聚焦建设精锐、现代化的军队，提高全军综合质量和战斗力，持续推进机构组织向精、简、强方向发展，建设和发展以主动、自力、韧性、军民两用和现代化为方向的国防工业。



苏林同时要求，必须深刻贯彻“未雨绸缪、防患于未然”的观点，必须提高研究、预测能力，准确评估形势，及时向党和国家就成功处理各种情况的策略建言献策，避免被动、措手不及。



关于越南退伍军人协会及其会员的作用和地位，总书记强调，面对革命事业的新要求，特别是在落实党十四大决议的背景下，越南退伍军人的责任变得更加重要和艰巨。



退伍军人，无论身处何种岗位，都仍然是新战线——和平时期建国卫国战线上的“战士”。每一位退伍军人，凭借其威望、经验和胆识，继续成为宣传、捍卫党的思想根基工作中的先锋力量，坚决斗争驳斥错误和敌对观点，在干部、党员和各阶层人民，特别是青年一代中，坚定革命信念和理想。



对于已经退休的军队将领、高级军官队伍，党和中央军委寄予特别信任和期望。同志们的责任不仅限于发挥表率作用，还包括积极参与，为党和国家重大主张的规划制定和组织实施贡献智慧和经验，为维护政治社会稳定、巩固国防安全、建设革命化、正规化、精锐化、现代化的人民军队作出贡献。



苏林提请同志们继续为党建和整顿工作贡献热忱、坦率的意见，并为建设真正成为政治力量、党、国家和人民绝对忠诚可靠的战斗队伍的武装力量建言献策。



苏林希望同志们继续发扬警惕、主动、敏锐的精神，坚决斗争驳斥各种错误和敌对观点，坚决捍卫党的思想根基，捍卫革命成果，捍卫历史真相，捍卫胡伯伯部队的光辉形象。（完）