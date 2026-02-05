越通社特派记者报道，2月5日上午，载有越共中央总书记苏林及越南高级代表团的专机抵达万象瓦岱国际机场，开始应老挝人民革命党中央委员会总书记、老挝人民民主共和国主席通伦·西苏里的邀请，对老挝人民民主共和国进行国事访问。



老挝人民革命党中央政治局委员、中央书记处常务书记维莱·拉坎丰（Vilay Lakhamphong），老挝人革党中央政治局委员、中央书记处书记、中央办公厅主任佩·蓬皮帕（Phet Phomphiphak），中央政治局委员、教育与体育部长通沙立·芒诺梅（Thongsalith Mangnomek），外交部部长通沙万·丰威汉（Thongsavanh Phomvihane），国家主席府办公厅主任开玛妮·奔舍那（Khemmani Pholsena），中央对外联络部部长本勒·潘达努冯（Bounleua Phandanouvong），政府办公厅部长、主任玻空·南马冯博士（Bouakhong Nammavong）；万象市委书记阿萨潘通·西潘敦（Adsaphangthong Siphandone），国会对外委员会主席萨亚·普拉塞（Sanya Praseuth），老挝驻越南大使坎葆·恩塔万（Khamphao Ernthavanh）等到机场迎接越共中央总书记苏林，政府总理范明政，国会主席陈青敏一行。



苏林总书记抵达万象，开始对老挝进行国事访问

在亲切友好的气氛中，老挝少女和少年儿童向苏林总书记献花。旅居老挝越南人代表、留学生以及众多老挝学生和民众在机场及沿途挥舞着两国国旗，热烈欢迎苏林总书记及越南高级代表团访老。



此次访问是两党、两国继续有力证明越老特殊团结、忠贞不渝传统的重要契机。这一经受住历史考验、不断得到各个时期历史锤炼与培育的紧密关系，再次彰显了两党、两国高级领导人推动双边关系向更加务实、高效方向发展的最高政治决心。（完）