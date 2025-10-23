苏林总书记对芬兰进行的正式访问：开启充满前景的两国合作新篇章

越共中央总书记苏林与夫人吴芳璃及越南高级代表团于10月20日至22日对芬兰进行正式访问，已取得圆满成功并留下诸多亮点。这是两国回顾过去良好合作成果、制定重大方向、注入新动力、推动传统友好关系及多领域合作迈上新高度的重要契机。

这是越南领导人对芬兰进行的最高级别访问，充分体现了越南对与芬兰传统友好关系及多领域合作的高度重视。

在各场会晤中，双方一致认为此次访问是两国关系历史上的重要里程碑，并强调在世界局势多变的背景下，两国关系仍将持续稳固发展。

在会谈中，芬兰总统亚历山大·斯图布重申，芬兰始终重视发展与越南的关系，并强调越南是芬兰在东南亚地区最重要的贸易伙伴；他表示希望通过此次访问，两国将在多个潜在领域上开展更为切实的合作。

苏林总书记重申，越南始终重视与芬兰的传统友好关系；感谢芬兰在越南国家重建与发展过程中提供的支持，并希望芬兰继续成为越南在新发展时代中的可靠伙伴与朋友。

值此访问之际，双方发表联合声明，正式将越南与芬兰关系提升为战略伙伴关系。双方承诺加强高层和各级互访，不断巩固政治互信和相互理解。

访问期间，双方领导人出席了两国各部门和企业合作文件的签署仪式。

在良好的传统关系基础上，结合广阔的合作潜力与空间，苏林总书记对芬兰共和国进行的正式访问将开启两国合作新篇章，带来强劲而具有突破性的转折；为两国人民带来更多的积极成果，并积极促进各地区乃至全球的和平、稳定、合作与可持续发展。（完）