苏林总书记对老挝的国事访问圆满结束

据越通社特派记者报道，越共中央总书记苏林和越南高级代表团于2月5日圆满结束应老挝人民革命党中央委员会总书记、老挝人民民主共和国主席通伦·西苏里的邀请对老挝进行的国事访问。

访问期间，苏林同通伦·西苏里举行会谈；分别会见了老挝政府总理宋赛·西潘敦、国会主席赛宋蓬·丰威汉、老挝建国阵线中央委员会主席吉乔·凯坎匹吞；出席合作文件交换仪式；通报越南共产党第十四次全国代表大会成果；走访越南驻老挝大使馆并会见旅老越南人社群代表；向无名烈士纪念碑敬献花圈；参加拴线祝福仪式；出席由老挝党中央总书记、国家主席主持的国宴。

在此期间，越南政府总理范明政会见老挝政府总理宋赛·西潘敦；国会主席陈青敏会见老挝国会主席赛宋蓬·丰威汉；两国部分部委行业领导也举行会晤，交换信息，加强双边合作。

在各场会谈和会晤中，双方一致认为，在已取得的积极成果基础上，依据现有合作协议与机制，双方将继续革新合作方式，提升质量与成效，使之日益务实；紧密衔接战略远见与具体行动，同时加强两党两国的战略协调。

双方将继续加强信息交流，分享各自落实党代会决议过程中的经验。与此同时，大力推进两国经济融合，优先集中资源，紧密协同并坚决落实战略项目，为经济、贸易、投资和区域一体化注入新动力，力争使双边贸易额在未来达到100亿美元；强调教育培训及人力资源开发合作，特别是高素质人才培养。

此外，双方将继续加强文化及民间交流，特别是青年一代之间的交流；加强信息传媒领域合作，广泛宣传越南-老挝特殊团结传统，助力巩固两国人民之间的相互理解与精神文化根基。

访问期间，苏林总书记与老挝党中央总书记、国家主席通伦·西苏里共同见证了两国有关部委、行业、地方及机构在教育培训、司法及地方合作等领域的重要合作文件。

访问圆满成功具有历史意义，有助于继续巩固并推动越南-老挝伟大友谊、特殊团结、全面合作、战略对接关系朝着更加务实、高效、深入的方向发展，为两国人民带来切实利益。（完）