苏林总书记在67号楼敬香纪念胡志明主席

庆祝胡志明主席回到主席府生活和工作70周年（1954年—2024年），12月15日上午，越共中央总书记苏林在位于主席府院内胡志明主席遗迹区67号楼敬香纪念胡志明主席。

胡志明主席是越南爱国主义和革命英雄主义的崇高象征；民族和时代的道德、智慧、勇气、良知的光辉结晶。胡志明主席将一生奉献给我们党、我们国家、我们人民和国际友人的光荣革命事业。他老人家的名字和事业将永远留在我们国家江山，永远活在我们人民的心中，活在人类的心中。他老人家为我们党、人民、今世后代留下了极其宝贵的思想遗产，留下了极其光辉的道德、作风、生活方式的典范。

苏林总书记来到67号楼敬香纪念胡志明主席，并激动地在纪念簿上写道：“主席府院内的胡志明主席遗迹区——国家级特殊遗迹区，是越南民族精神能量的结晶之地，印记了毕生致力于人民的独立、自由和幸福的伟人。这里的每一个小角落都深深地刻画着一位朴素、平易近人，但又具有永恒的威严的领导者的印象。来到这里，我们越来越明白为什么胡志明主席不仅是越南人民的骄傲，而且受到全世界的敬佩。回到这里，我们感觉就像回到了自己的家那样，那么亲密、那么亲爱且充满感情，仿佛看到了胡伯伯仍在这里。

苏林总书记高度评价遗址区的工作人员非常负责地保护和弘扬遗址文物的价值，让大量的国际和国内游客参观时始终有胡伯伯一直在这里的感觉。

苏林总书记表示，按照胡伯伯的遗嘱，他老人家的遗愿是全党全国人民团结一致，建设和平、统一、独立、民主、强大的越南，为世界革命事业做出应有的贡献。到目前为止，我们可以向胡伯伯汇报，他老人家的一些愿望已经得到很好的实现，我们将努力继续实现他老人家的这些愿望。

1954年12月19日，抗法战争胜利后，胡志明主席从越北战区回到主席府生活和工作。这一时刻至今已经70年了，他老人家的遗产仍然存在于这里的每件文物和空间的每个角落。主席府胡志明遗址区陈列的文物、文献和资料是最生动、最真实的证据，反映了他老人家的一生、事业、思想和道德。（完）