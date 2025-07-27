在庄严肃穆的氛围中，苏林总书记一行虔诚敬献花圈、敬香，深切缅怀越南民族解放英雄、杰出文化名人胡志明主席，越南人民军的“兄长”——武元甲大将，以及为赢得奠边府大捷而英勇斗争和牺牲的干部、战士、青年冲锋队员、火线民工和全国军民。



1954年5月7日的奠边府大捷，是越南革命史上辉煌的里程碑。奠边府大捷已成为革命英雄主义的象征，是越南数千年建国卫国辉煌历史传统的延续和升华。为了这场胜利，成千上万优秀的越南儿女献出了青春与生命，为国家的独立自由、为战役的最终胜利做出巨大贡献。

苏林总书记同各位代表向英烈们敬献鲜花。图自越通社

奠边府战场烈士祠堂位于奠边省F丘遗址，属于国家特别级历史遗迹奠边府战场遗址群。烈士祠堂建筑风格独特，历史、文化、景观与传统信仰相结合，体现了与奠边府大捷和烈士们巨大牺牲相称的庄重与崇高，是当代与后代越南人学习和培育爱国精神的教育基地，也是民众与游客在参观奠边府历史圣地时的重要心灵寄托之地。



在A1国家烈士陵园，苏林总书记在留言簿上的留言中写道：英雄烈士和人民用血肉之躯铸就奠边府大捷，为越南民族光荣历史谱写新篇章，为国家发展奠定基础。与南方解放、国家统一以及边境防卫战争的胜利一道，奠边府大捷使我们的国家长存，走向永久和平，推动国家迈入繁荣发展阶段。永远铭记英雄烈士的功勋！

苏林总书记在奠边省敬香缅怀英雄烈士。图自越通社

值此之际，苏林总书记一行还走访了奠边府坊居民范文银老英雄（1934年生）并向他赠送慰问品。范文银老英雄曾任A1丘战斗小队副队长，是一位伤残率为41%的荣军。（完）