Báo Ảnh Việt Nam

新闻

苏林总书记在奠边省敬香缅怀英雄烈士

值此纪念荣军烈士节78周年（1947年7月27日－2025年7月27日）之际，7月27日中午，正在奠边省调研的越共中央总书记苏林率领中央工作代表团前往奠边府战场烈士祠堂和A1国家烈士陵园敬献花圈和敬香缅怀英雄烈士。

在庄严肃穆的氛围中，苏林总书记一行虔诚敬献花圈、敬香，深切缅怀越南民族解放英雄、杰出文化名人胡志明主席，越南人民军的“兄长”——武元甲大将，以及为赢得奠边府大捷而英勇斗争和牺牲的干部、战士、青年冲锋队员、火线民工和全国军民。

1954年5月7日的奠边府大捷，是越南革命史上辉煌的里程碑。奠边府大捷已成为革命英雄主义的象征，是越南数千年建国卫国辉煌历史传统的延续和升华。为了这场胜利，成千上万优秀的越南儿女献出了青春与生命，为国家的独立自由、为战役的最终胜利做出巨大贡献。

vna-potal-tong-bi-thu-to-lam-tuong-niem-anh-hung-liet-si-tai-nghia-trang-liet-si-quoc-gia-a1-o-dien-bien-8174564.jpg
苏林总书记同各位代表向英烈们敬献鲜花。图自越通社

奠边府战场烈士祠堂位于奠边省F丘遗址，属于国家特别级历史遗迹奠边府战场遗址群。烈士祠堂建筑风格独特，历史、文化、景观与传统信仰相结合，体现了与奠边府大捷和烈士们巨大牺牲相称的庄重与崇高，是当代与后代越南人学习和培育爱国精神的教育基地，也是民众与游客在参观奠边府历史圣地时的重要心灵寄托之地。

在A1国家烈士陵园，苏林总书记在留言簿上的留言中写道：英雄烈士和人民用血肉之躯铸就奠边府大捷，为越南民族光荣历史谱写新篇章，为国家发展奠定基础。与南方解放、国家统一以及边境防卫战争的胜利一道，奠边府大捷使我们的国家长存，走向永久和平，推动国家迈入繁荣发展阶段。永远铭记英雄烈士的功勋！

vna-potal-tong-bi-thu-to-lam-tuong-niem-anh-hung-liet-si-tai-nghia-trang-liet-si-quoc-gia-a1-o-dien-bien-8174555.jpg
苏林总书记在奠边省敬香缅怀英雄烈士。图自越通社

值此之际，苏林总书记一行还走访了奠边府坊居民范文银老英雄（1934年生）并向他赠送慰问品。范文银老英雄曾任A1丘战斗小队副队长，是一位伤残率为41%的荣军。（完）

 
越通社

更多>>

更多

Top