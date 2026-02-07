苏林总书记圆满结束对柬埔寨王国的国事访问

越通社特派记者报道，越共中央总书记苏林和越南高级代表团于2月6日晚离开首都金边，圆满结束对柬埔寨的国事访问。



访柬期间，苏林总书记会见了柬埔寨人民党主席、参议院主席洪森亲王（Samdech Techo Hun Sen）；探望诺罗敦·莫尼列·西哈努克国母（Norodom Monineath Sihanouk）；向独立纪念碑、已故诺罗敦·西哈努克（Norodom Sihanouk）太皇纪念雕像和柬越友谊纪念碑敬献花圈；出席越南共产党中央政治局与柬埔寨人民党中央常务委员会高级别会晤；出席合作文件签署和交换仪式；出席越南共产党、柬埔寨人民党和老挝人民革命党三党领导人会晤；会见柬埔寨人民党名誉主席韩桑林（Heng Samrin）；出席柬越友谊学校开工仪式；走访越南驻柬大使馆并会见旅柬越南人社群代表。



在各场会见中，本着团结友好、相互理解和尊重的精神，越柬双方就共同关心的问题达成高度共识，并确认决心开启新的合作阶段。其中，巩固政治关系是指导两党两国关系的基石；在维护各自国家政治稳定与安全方面相互配合与支持；加强越南-柬埔寨两国经济对接。



在越南共产党中央政治局与柬埔寨人民党中央常务委员会会晤中，双方一致同意巩固坚实的政治互信，保持各层级特别是高层以及党、国家渠道的访问、接触与代表团互访的经常性、务实性和高效性；深化防务安全合作，加强信息共享，在打击跨国犯罪特别是网络安全犯罪方面紧密协作。



苏林总书记圆满结束对柬埔寨王国的国事访问启程回国 图自越通社

面对世界和地区局势复杂、快速、难以预测的演变，评估大国战略竞争、经济困难和非传统安全挑战的交织影响，在越南-柬埔寨-老挝三党领导人会晤中，三党领导人一致同意继续加强团结、保持经常性磋商和紧密配合，以捍卫各自国家正当利益，同时维护和平稳定的发展环境。



值此之际，双方领导人见证了越南外交部党委与柬埔寨人民党中央对外联络委员会2026-2030年阶段合作协定的签署仪式，并见证了11份合作文件的交换。



苏林总书记与柬埔寨参议院主席洪森还共同出席了在柬埔寨的柬越友谊学校开工仪式。柬越友谊学校目前拥有11栋教学建筑，包括54间教室，教职工135人，约有6000名学生，涵盖从幼儿园、小学到初中学段。



苏林总书记和越南高级代表团对柬埔寨王国的国事访问不仅有助于巩固越柬关系的坚实政治基础，也将为两党两国以及越南-柬埔寨-老挝三党三国的全面合作注入新动力，促进地区的和平、稳定与可持续发展。（完）