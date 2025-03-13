苏林总书记参观巴西班让港并探讨教育与科技战略合作



巴西班让港运营方——新加坡港务集团（PSA） 国际东南亚区域总裁郭瑞龙（Nelson Quek）向越南代表团介绍了该港口的发展历程、突出成就以及未来发展战略。



苏林希望PSA与越方合作发展越南港口系统，并提议未来选派越南学员前往新加坡学习海港运营与管理技术。PSA表示愿意向越南分享经验，加强与越南的合作，并高度评价越南海港及物流行业的未来发展潜力。



当天，苏林总书记在新加坡国立大学与新加坡教育部长陈振声（Chan Chun Sing）及该国顶尖高校领导人举行了工作座谈，听取了有关新加坡教育及科技政策的介绍。



苏林总书记在新加坡国立大学与新加坡教育部长陈振声（Chan Chun Sing）及该国顶尖高校领导人举行了工作座谈。图自越通社



苏林高度评价新加坡教育和科学技术的成就。他强调，越南与新加坡合作关系提升为全面战略伙伴关系不仅拓展了合作范围，还提升了合作质量，扩大数字化转型、绿色转型、绿色VSIP和人工智能等新兴领域的合作。国际合作在帮助越南获取全球科技进步方面发挥重要作用，特别是在高素质人才培训和科技发展以及数字化转型等领域；对两国高等院校开展合作表示欢迎。



苏林建议新加坡高校与越南分享政府、高校与企业合作经验，以推动科技研究成果转化，满足实际需求。（完）