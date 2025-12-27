苏林总书记勉励先进典型保持奋斗热情 发挥示范引领作用

12月27日上午，以“以竞赛促改革创新、加速突破，推动国家迈入强盛、文明、繁荣的发展新纪元”为主题的第十一届全国爱国竞赛表彰大会在河内隆重开幕。越共中央总书记苏林出席大会并发表重要讲话。



开幕式上，政府总理、中央竞赛奖励委员会主席范明政阐述了爱国竞赛运动在新发展阶段的重要意义与作用。会议观看了总结2021—2025年爱国竞赛运动和奖励表彰工作的专题片，并明确了2026—2030年阶段的目标方向与重点任务。



大会期间安排了先进典型交流活动，隆重表彰了劳动英雄、人民武装力量英雄代表，以及在2021—2025年爱国竞赛运动中作出突出贡献的先进集体和个人。



越共中央总书记苏林向取得优异成绩的集体授予“人民武装力量英雄”称号 图自越通社

受表彰的先进典型来自各领域、行业和地区，既有武装力量官兵、科技工作者、企业家和一线创新劳动者，也有奋战在防灾救灾最前沿的救援力量，以及在第三十三届东南亚运动会上为国争光的优秀运动员等。



每一位先进典型都谱写了生动的奋斗篇章，集中体现了智慧、才干、责任与奉献。他们始终秉持“为国家、为民族”的价值追求，以实际行动诠释爱国情怀、自强意志和建设富强文明幸福越南的崇高理想。



在表彰环节，苏林总书记代表党和国家领导集体，向成绩特别卓著的集体和个人授予“人民武装力量英雄”称号；国家主席梁强向相关集体和个人授予“劳动英雄”称号。



弘扬“为国家、为民族”的崇高精神



苏林总书记发表指导讲话时强调，爱国竞赛是由胡志明主席亲自倡导、组织和引领的越南民族宝贵传统，已发展成为一场广泛而深刻的革命实践。竞赛即是爱国，积极参与竞赛的人，正是最坚定的爱国者。





苏林指出，先进典型最可贵的不仅在于已取得的成就，更在于支撑这些成就的内在品质——忠诚尽责、敬业奉献、勇于担当、严守纪律、敢于创新，始终将集体利益置于个人利益之上，以实际成效衡量劳动价值。



他强调，表彰先进旨在更好发挥示范引领和辐射带动作用。各级各部门要注重发现、培育和推广先进典型，大力宣传真实感人的事迹，及时鼓励创新做法和有效经验，坚决克服形式主义与“唯成绩”倾向。



以服务人民实效作为根本标准



苏林要求，竞赛运动必须紧密围绕政治任务，确立明确目标，以服务人民的实际效果作为检验标准。各项竞赛活动都应任务清晰、指标可量化、成果可检验，做到稳步推进、成效扎实。各级各部门要将高质量完成任务、更好服务人民视为责任与荣誉。



他指出，要将竞赛重点聚焦于创新发展、科技进步和数字化转型，着力提升生产效率与治理效能，加快发展数字经济、数字社会和数字政府。2025年新出台的中央重要决议，将成为推动爱国竞赛持续取得新成果的重要“动力源”与“思想库”



苏林要求，大力建设专业、廉洁、现代的行政体系，严明纪律规矩，落实示范责任，深化行政审批制度改革，提升服务质量，降低社会运行成本，坚决纠正推诿扯皮现象，做到"言必信、行必果"。要以人民和企业的时间成本、费用支出和办事便利度作为衡量公共服务质量的关键标尺。





苏林要求，大力建设专业、廉洁、现代的行政体系，严明纪律规矩，落实示范责任，深化行政审批制度改革，提升服务质量，降低社会运行成本，坚决纠正推诿扯皮现象，做到“言必信、行必果”。要以人民和企业的时间成本、费用支出和办事便利度作为衡量公共服务质量的关键标尺。



在文化、教育、医疗和社会保障领域，要通过竞赛不断提升民生福祉，培育新时代越南人文精神，建设更加人性化、有温度的社会，更好地关怀优抚对象和困难群体。各地区、行业和单位要结合实际开展特色竞赛，如创建“安全优质学校”、“友好高效医院”、“守法互助社区”等。



苏林总书记在大会上发表讲话 图自越通社

苏林总书记强调，要推动民营经济健康高效发展，通过竞赛提升企业素质与国家竞争力，促进技术创新、现代治理与社会责任深度融合，切实保障就业与劳动者权益，培育廉洁诚信的企业文化。



关于绿色转型与可持续发展，苏林总书记指出，竞赛应围绕节能降耗、资源高效利用、污染减排、生态环境保护等内容展开，推动循环经济发展和文明生活方式养成。这既是长远目标，也是当前保障能源、水源、粮食、生态安全和民生质量的现实要求，是实现又快又稳发展的必然路径。



他要求，竞赛工作要深入基层，关注偏远山区、边境和海岛地区，重视一线劳动者和前线队伍，让竞赛融入每个人、每个家庭、每个村落、社区、工业园区、学校与医院，使人人都有奋斗方向与奉献动力。

在国防安全领域，要通过竞赛进一步夯实国防和安全基础，维护政治稳定与社会安宁，坚决捍卫国家独立、主权、统一和领土完整，主动应对非传统安全挑战，为发展创造和平稳定的环境。



苏林总书记强调，组织爱国竞赛的根本目的，是推动每个人、每个集体乃至整个社会向更好、更美、更有温度的方向发展，让良善得到鼓励、善举得到传扬，使竞赛运动成为坚定信念、汇聚爱心、塑造温暖文明社会的重要力量。



他要求，持续推动竞赛奖励工作务实、公正、公开、透明开展，认真落实《2022年竞赛奖励法》和政府总理2024年10月15日发布的第39号指示精神，做到奖励及时、精准，重点面向基层和一线劳动者，坚决防止形式主义。



苏林希望受到表彰的先进典型永葆奋斗热情，持续发挥示范引领作用；同时号召全体人民为自身设定竞赛目标——学习更优、工作更实、纪律更严、创新更强、担当更多。当每个人不断进步、每个组织持续成长，国家与民族必将不断迈向新的发展高度。（完）