苏林总书记前往升龙皇城遗迹区与第67号房进香缅怀先贤

值此2026年丙午新春之际，在贺建党、迎新春的热烈氛围中，2月16日上午（农历乙巳年腊月二十九）上午，越共中央总书记苏林前往河内升龙皇城遗迹区上香缅怀历代先帝及有功于国的先贤；随后前往设在主席府胡志明主席遗迹区的67号房进香，深切缅怀胡志明主席的丰功伟绩。



在温馨的春节氛围中，苏林与各位代表共同上香，表达对国家建设和发展事业做出丰功伟绩的先帝们的深切缅怀与感恩之情；同时虔诚祈愿国泰民安、人民富裕幸福。



在与河内升龙遗产区干部职工亲切交流时，苏林高度评价遗迹区干部职工近年来在升龙皇城文化遗产管理、保护、修复和价值弘扬方面所作出的巨大努力；强调这里承载着千年历史印记，汇聚山河灵气与民族文化精华；历代王朝在此相继建国、护国，守护锦绣江山，不断积淀并延续着民族悠久的历史与文明传统。



为助力传承越南民族光辉历史和优良道德传统，苏林要求遗迹区干部职工继续做好遗产修复、保护、弘扬与推广工作，体现对越南民族和河内升龙历史价值的自豪感。



苏林总书记向胡志明主席进香。图自越通社

*同日上午，苏林前往设在主席府胡志明主席遗迹区的67号房进香，深切缅怀胡志明主席的丰功伟绩。



67号房是胡志明主席辞世之地，目前仍保存着许多与其生平和革命事业密切相关的珍贵纪念品。



胡志明主席是爱国主义精神的光辉典范。胡志明主席不仅为越南民族留下了伟大的革命事业，而且为全党、全民留下了宝贵遗产——那就是光辉的道德榜样，一生为国家和人民幸福不懈奋斗、无私奉献。胡志明主席不仅将毕生奉献给民族解放和越南人民解放事业，也为人类进步事业而斗争，为维护良知与人格尊严、世界和平与各国人民友谊作出重要贡献。胡志明主席的伟大事业永远与祖国山河同在，永远铭刻在民族心中，也永远铭刻在世界人民心中。



2025年，该遗迹区共接待国内外参观和研究人员约260万人次；同时举办了关于14次党代会、迎接越南第十六届国会换届选举活动等内容的多场专题展览与陈列活动，吸引了广大干部、党员、学生以及游客前来参观了解。（完）